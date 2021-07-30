洛杉磯市長官邸圍牆遭塗鴉窗戶被砸破

洛杉磯市長官邸29日晚深夜遭塗鴉，住宅部分窗戶被打破。（翻拍自電視新聞）

洛杉磯 市長官邸29日晚深夜遭到塗鴉，住宅部分窗戶被打破。這也是繼本周一前加州 聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）在大街上遭搶劫後，民選高官的住宅又遭到了攻擊，加州公共治安十分堪憂。

洛杉磯警方表示，在29日深夜11時45分左右接到報警電話後，前往洛杉磯市南Irving Boulevard 600號街區的一棟民宅，該民宅正是洛杉磯市長官邸。警方現場調查發現，市長官邸遭到塗鴉，部分窗戶被打破。

洛杉磯警方指出，29日傍晚7時許，大約有15人在賈西提市長官邸前聚集，最初幾個小時都相當和平。但到11時左右，人群中有人開始在市長官邸圍欄的磚柱上塗鴉，在欄桿上繫上白飄帶，在官邸正門前丟棄垃圾。洛杉磯警方接報後趕往現場，但目前沒有任何人被捕。

此外，本周一下午，前加州聯邦參議員鮑克塞在推特上，發出自己在北加州奧克蘭 知名的傑克倫敦廣場（Jack London）遭到歹徒攻擊的推文表示，這位80歲的前聯邦參議員被人從後面攻擊，同時搶劫了她的手機，然後跳上一輛等在附近的汽車逃逸。推文將該起攻擊和手機被搶劫事件描述為「偷竊（Stole）」。

奧克蘭警方表示，該起攻擊時間發橫在當天下午1時15分左右，地點在奧克蘭市中心的第三街300號街區。警方沒有公佈攻擊事件受害人的身份，但懸賞2000元尋求任何相關綫索。