碰車引群毆 2少年敢打警察被銬走

這名少年因動手打警察被鎖上手銬架上警車。（KTLA）

南加州 安大略（Ontario）地區 60 號高速公路28日晚發生車輛擦撞事故，引發兩撥人打群架。警察 接報後趕到現場調查，有2名少年竟敢動手打警察，警察使用武力「控制局面」，導致兩人受傷住院包括一名警員，三人因打架被捕入獄。

車禍 發生於星期三下午 5:01，地點在Vineyard大道附近的東行 60 號公路上，雙方發生了爭執和打鬥。安大略警局（Ontario PD）接到多起報警電話，最先派出一男一女兩名警察到現場處理。據警局新聞稿稱，他們確定在高速公路上發生了車禍，並且引發了爭吵，其中一名受害者遭到毆打中度受傷，後來送往醫院治療。

但在現場調查期間，警局新聞稿稱有三人「對警察發動了口頭和肢體攻擊」，於是警察使用武力「控制局面」，警民之間發生打鬥。警佐埃斯特拉達 (Joseph Estrada) 向媒體表示，警察在爭吵期間被踢打和吐口水。

從路人提供的錄影畫面可以看到，兩名警察同兩名少年發生了爭吵和打鬥，雙方交手幾個回合，其中一人首先被警察鎖上了手銬，另一人繼續出手纏鬥，而被鎖上手銬的少年也挺身相助。直到後來增援警察趕到，這才迅速擺平兩名少年，鎖上手銬架上警車。

在爭吵打鬥中，一名警員受傷被送往當地醫院。三人被逮捕，其中兩名少年被送往聖伯納汀諾縣少年監獄，一名成年人被送往西谷拘留中心。任何知情人士請致電 909-986-6711 與安大略警察局聯繫，也可以撥打 800-78-CRIME 致電 WE-TIP ，或訪問 www.wetip.com匿名舉報。