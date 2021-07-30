洛杉磯學區開學後 每週檢測師生健康狀況

洛杉磯學區臨時教育總監賴利宣布新政策，開學後每週檢測師生健康狀況無論是否接種過疫苗。（學區提供）

洛杉磯聯合學區 （LAUSD）29日公布了一項學區新政策，8月16日開學後，所有的學生和教師員工每週都必須接受冠狀病毒檢測 ，無論是否接種了疫苗 。此前學區只要求對未接種疫苗的人們進行此類檢測。

該項新政策是由學區臨時教育總監賴利 (Megan K. Reilly) 宣布的，她向學生家長們發出一封公開信中指出，「我們正在密切監測不斷變化的疫情並且調整應對措施，為8月16日全面恢復面對面學習做好準備。但是，返校學生的健康測試將自8月2日開始進行。

繼續選擇遠程學習的家庭，可以留在校外並且免於冠狀病毒檢測。不過，學區還是鼓勵學生們返回校園，對於絕大多數學生來說，最好的學習方式還是在課堂。選擇在線學習的截止日期是7月30日（本周五），不選擇的學生將被分配到教室面對面上課。

當前，洛杉磯縣及其他地區的冠狀病毒病例不斷增加，激增主要歸咎於傳染性很強的Delta變種病毒。隨著美國第二大學區開學日臨近，許多家長表達了對校園安全的擔憂。因此，修訂後的新政策將是一個可喜的消息。

家長支持教師Facebook小組聯合創始人施瓦茨 (Jenna Schwartz) 說，看到洛杉磯學區將再次對所有學生和教師員工進行檢測，無論是否接種了疫苗，自己感到既欣慰又激動，。作為一名接種疫苗還不夠年齡的小學生的家長，她只能依靠兒子周圍的人們定期接受檢測及社區免疫來保障他的安全。

洛杉磯學區教師工會主席Cecily Myart-Cruz發表聲明支持，她指出，疫苗就像汽車安全帶，有必要但並非絕對安全。就像駕駛人需要安全帶、安全氣囊和限速一樣，學生和教師也需要口罩、通風和測試來保證校園的安全。