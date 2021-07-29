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NBA鵜鶘隊球員與洛市警方發生暴力衝突被捕

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
紐奧良鵜鶘隊球員賈克森（Jaxson Hayes）28日疑似多次阻礙警方辦案，與警方發生暴力衝突被捕。（NBA官網截圖）
紐奧良鵜鶘隊球員賈克森（Jaxson Hayes）28日疑似多次阻礙警方辦案，與警方發生暴力衝突被捕。（NBA官網截圖）

紐奧良鵜鶘隊（New Orleans Pelicans）球員賈克森（Jaxson Hayes）28日凌晨，疑似多次阻礙洛杉磯警方辦案，與警方發生暴力衝突被捕。對峙衝突激烈，造成警民雙方多處受傷。賈克森在被捕前，與該名發生衝突的警員，都被送往醫院接受治療。他被捕沒多久，因爲受傷以2萬5000元被保釋。

洛市警局28日凌晨2時50分，接獲一起家庭糾紛案前往現場，地點位於洛市伍蘭岡（Woodland Hill）瑪利安那街（Mariano Street）22000號街區的一戶住宅。警方抵達現場時，看到一名21歲高大的男子站在住宅前院。警方希望進屋與被害人溝通，並要求這名男子待在屋外等候。警方不久後，發現這名21歲男子正是NBA球員賈克森。

警方出勤的當天，身上配有錄像機。根據洛市警局，錄像機收錄到賈克森不聽警方說詞，多次試圖硬闖入屋內，阻礙警方辦案。警局因此需要調動更多人力到現場，派人將賈克森雙手壓在背後，防止他阻礙警方做事。高大的賈克森幾番掙扎下脫手，並推了這名警員，以致該名警員撞牆受傷。

事後警方將賈克森壓倒在地，賈克森仍試圖站起來抵制警方。在無可奈何之下，警方只好用上泰瑟（Taser），配合身體重量強力將賈克森壓制在地，經過兩分鐘半才得以將其銬上手銬。

警方表示，現場有一名女性，但她不願意配合警方調查。根據TMZ報導，賈克森隸屬的鵜鶘隊，已發聲明表示了解到賈克森這次事件，目前正向賈克森及NBA收集更多資訊。

NBA 洛杉磯

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