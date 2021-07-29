哈仙達岡華人將有多場行動對抗成立遊民中心

哈仙達岡及周邊城市華洋社區將從本周開始組織多場行動，對抗當地遊民議題。（民眾提供）

哈仙達岡華洋社區將從本周開始組織多場行動，對抗當地成立遊民中心的議題，期望學區 推翻將物業出租，做為遊民物資發放和沐浴中心的決議案。

才當選哈岡華人 協會會長，並是社區治安人人有責協會-反哈岡學區遊民案主委的方孝偉律師29日表示，至少四場抗議示威行動，將在7月29日至8月12日之間的兩周密集舉行，包括兩場全民開講以及投票 日的決戰行動。

具體的方案是：7月29日（周四）在哈岡學區教委會議室集結抗議。會議時間從下午5至7點，抗議民眾將在下午4時30左右到達學區教委開會場址:15959 East Gale Ave., City of Industry, CA 91745， 電話：626-933-1000；當天活動只是集結抗議，顯示力量。

7月31日（周六）下午2點，哈岡民主廣場（Vons supermarket)全民開講；8月7（周六）下午2點，民主廣埸（Vons supermarket)全民開講；8月12日（周四），學區閉門㑹議下午4至6點，公開會議6點至10點30，預計當天會有投票結果，華洋社區將動員500人前往現場。

方孝偉表示，學區將在8月6日（周五）公佈12日的會議議程，希望當地關注遊民議題的民眾關注。

哈岡／拉朋地學區教委會今年6月24日，以3:2通過將學區產業租给東聖蓋博遊民聯盟（East San Gabriel Homeless Coalition），作為遊民服務中心。但此決議定案之前並没有經過居民的公聽會。

該產業是哈岡的一處閒置建築，緊鄰殘障兒童學校Stimson學習中心，並與Steinmetz公園、老年中心等設施相近。

哈岡華人協會、社區治安人人有責協會-反哈岡學區遊民案組織表示，該遊民食物分發中心決議案必須推翻，因爲任何重要決議須經過公聽會，以確保居民權益；此決議之前没有公聽㑹，違反了該有的正當程序（Due Process）。7月21在Steinmetz Park舉辦的相關公聽會，居民擠爆會埸，超過九成民眾反對此案；7月24日在Vons停車埸簽名反對活動中，六小時有近3000人簽名；到7月28日，網上簽名反對已累計到1800人。

哈岡華人協會、社區治安人人有責協會-反哈岡學區遊民案組織指出，將用作遊民食物分配中心及淋浴中心的物業雖是學區擁有，每月租金僅5000元，一年6萬元， 跟附近居民的安全、環境美觀、教學、毒品、安静享受公園品質比較完全不成比例（Balance Test)。因為哈岡不是城市，没有市議會決議保護以上的重要議題；學區的決議需要特别謹慎，否則造成哈岡居民重大的損失，尤其遊民物資發放中心位於哈岡中心位置，四周環繞著住家，不僅跟哈岡居民的安全及安静享受生活品質息息相關，也牽連到附近的羅蘭岡和附近城市，所以希望大家團結抗爭，為自己的利益而戰。