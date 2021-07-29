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南加州東谷開發高密度公寓 市民到議會抗議

記者啟鉻／東谷市報導
抗議民眾手舉反對高密度公寓標語牌。（記者啟鉻／報導）
抗議民眾手舉反對高密度公寓標語牌。（記者啟鉻／報導）

河濱縣東谷市28日市議會，大批市民湧進會議廳，部分聚集在大門前，他們手舉抗議高密度公寓建案標語牌，表達不滿。現場繼續徵集簽名。抗議民眾包括各個族裔，多數是亞裔居民。居民紛紛發言，有華裔人士認為，市府高密度公寓建案事先並未讓市民廣泛暸解。

影音來源：記者 啟鉻

其中一名活動發起人，不願意透露姓名。她表示，市府將開發高密度公寓作為優先項目，請問東谷市什麼時候才能有市政廳、圖書館及郵局，這些與市民利益息息相關。市民對開發高密度公寓事先知之甚少，為什麼讓市民充分暸解建案這麼難？現在市民兩周內就徵集反對建案簽名約1000個，簽名還在持續增加。希望能充分考慮市民呼聲。

參與者表示，高密度公寓項目，總共約400個單位，分為兩期完成，估計入住居民有1000人左右。一旦項目完成，每天出入車近400輛。本來當地交通就經常擁堵，公寓建成導致交通進一步惡化。附近小學中學高中，部分學生是步行上學，交通惡化必然對學生安全造成威脅。若發生意外，救援車輛因交通堵塞無法及時到達。

一位白人居民表示，開發高密度公寓地點，在東谷市中心，位於Schleisman Rd.與Sumner Ave.交匯處，是住商混合項目，存在主要兩個問題：停車位置不足，聽說還要開設烈酒店。這些都會給周邊社區帶來負面影響。

東谷市大批民眾聚集臨時市政廳前，表達對高密度公寓建案不滿。（記者啟鉻／攝影）
東谷市大批民眾聚集臨時市政廳前，表達對高密度公寓建案不滿。（記者啟鉻／攝影）
部分華人居民在市議會上對高密度公寓建案嗆聲。（記者啟鉻／報導）
部分華人居民在市議會上對高密度公寓建案嗆聲。（記者啟鉻／報導）

亞裔 華裔 圖書館

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