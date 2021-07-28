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月前華人媽媽堅決不打新冠疫苗 現為何母子都打了？

記者邵敏／洛杉磯報導
一個月前華人媽媽堅決反對新冠疫苗，如今大轉變。（unsplash.com）
一個月前華人媽媽堅決反對新冠疫苗，如今大轉變。（unsplash.com）

家住洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的徐女士，是兩個孩子的媽媽，一個月前還是一位堅定的反對疫苗者，如今她不但接種了疫苗，還讓孩子也打了疫苗，短短一個月，徐女士為何有這麼大的轉變？

徐女士曾堅決反對接種新冠疫苗，她覺得疫苗開發沒多久，這麼快就投入市場，潛在的副作用都是未知的。再加上疫情期間，一家都待在家中不出門，所有的購物也都在網上完成，她覺得感染機會很少，沒有必要注射疫苗。

徐女士不僅自己拒絕疫苗，也不讓讀高中的兒子接種疫苗，「聽說疫苗還會改變人類的基因，雖然可能是謠傳，但我寧可信其有不可信其無，兒子長大以後還要成家生子，如果改變了基因那可怎麼辦。」

就是這樣一位對疫苗持有嚴重懷疑的華人媽媽，7月初突然就改變想法。主要的原因是，她的一位好友不幸感染新冠病毒，通過幾次視頻聊天，她目睹好友感染後的痛苦經歷，「朋友跟我說太痛苦了，這種感受這輩子都不想再有，她幾乎每天都躺在床上。」她說，這位好友沒有接種新冠疫苗，感染後病情十分嚴重。

就在同一時間，徐女士的另外一位朋友也感染新冠病毒，而這位朋友是完全接種了疫苗的突破病例，「她女兒去參加夏令營，回來之後就傳染給媽媽了，但她的感染症狀非常輕。」因為之前注射過疫苗，徐女士的這位朋友雖感染病毒，但幾天後就完全恢復了，「這個朋友告訴我，就像是一場小感冒，很快就好了。」

身邊發生的兩個截然相反的案例，讓徐女士動搖了懷疑疫苗的念頭。再接下來8月秋季開學，孩子們馬上就要返校上課，如果再不接種疫苗，一家人都可能面對感染、甚至重症風險。

「兒子在一家私立高中讀書，秋季返校，學校要求提供疫苗證明，否則只能在家中繼續網課。」徐女士說，一年多的居家網課，兒子天天把自己關在房間裡打遊戲，都快要廢掉了！「他的同學基本上也都選擇返校上課，新冠疫情看樣子不會在短時間內結束，說不定會持續幾年，總不能一直讓孩子待在家中吧。」

在這樣的情形下，徐女士終於下定決心，帶著兒子一起去打疫苗。打完之後，徐女士感慨輕鬆了許多，「之前是一直糾結，懷疑疫苗，但經過身邊兩個朋友的案例，接種疫苗畢竟還是利大於弊，在人生的某些階段，總要做出一些選擇，我相信我的選擇是對的。」

一個月前華人媽媽堅決反對新冠疫苗，如今大轉變。（unsplash.com）
一個月前華人媽媽堅決反對新冠疫苗，如今大轉變。（unsplash.com）

疫苗 疫情 亞凱迪亞

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