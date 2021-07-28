南加一對男女看電影被槍擊一死一傷 嫌犯27日被捕

槍擊死者Rylee Goodrich。（自GoFundMe）

南加內陸河濱縣科洛那市（Corona）近日一家電影院 發生槍擊 案，一對年輕男女一死一傷。警方28日表示，20歲嫌犯已經被捕，涉嫌謀殺、企圖謀殺及持槍搶劫，保釋金200萬元。

警方表示，嫌犯Joseph Jimenez於27日晚8時在居所被捕，地址是Envoy街19000號街區，距離案發地Regal Edwards電影院北邊兩英里。28日凌晨4時拘押在河濱縣Robert Presley 拘押中心，涉嫌謀殺、企圖謀殺、持槍搶劫。

槍擊案導致18歲女性Rylee Goodrich死亡，19歲男子Anthony Barajas重傷送醫，兩人是朋友關係。警方表示，該案與幫派無關，槍擊動機正在調查中。

警探根據目擊者提供的線索追查到嫌犯，並在其居所發現槍枝，與槍擊案使用武器吻合，還發現其它證據。警方會在後續案件發布中說明。

槍擊案發生在26日（周一）深夜，兩名受害者正在電影院內觀看當天最後一場暴力犯罪 影片「無限殺戮」（The Forever Purge）。警方說，當影院工作人員於11時45分影片結束時進入影廳，發現兩名受害者。死者Rylee Goodrich的親屬已經在募款網站GoFundMe上開始募款，希望大家支持死者的殯葬費用，募款目標現定為3萬元，已經有超過500人捐款。