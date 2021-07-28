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疫情改變從醫人員想法？有診所開優渥條件 仍招不到人

記者邵敏／洛杉磯報導
診所開出各種條件，卻苦於招不到人。（unsplash.com）
診所開出各種條件，卻苦於招不到人。（unsplash.com）

疫情時代，各行各業招人難，曾經讓很多人嚮往的工作場所，比如醫院、診所，如今也面臨招人難的境地。一些診所的招聘廣告打了好幾個月，還沒有招到合適的人，連正在診所工作的員工都提出離職，這究竟是怎麼回事？

聖蓋博市一家心理治療診所目前就面臨招人難的窘境，「疫情前，有些人不要錢也願意到診所幫忙，熱情地做志願者，覺得這份工作很開心。」診所老闆蔣女士無奈地說，「但現在我不斷加薪招人，都找不到願意來診所上班的員工。」

蔣女士說，診所自今年6月以來就在多家平台刊登招聘廣告，招聘兩名全職護士助理，起薪高，三個月後並會加薪，享受各種福利，但鮮有人前來應聘，後來只能放寬要求，兼職的也行。「但兼職的做了不到一個月，就提出不想做了，我們加薪想留她，但對方還是要離開，真是太難了。」

蔣女士覺得，診所招不到人的一個重要原因，是因為疫情改變了一些人從醫的想法。這一年醫護人員確實很難，工作壓力大，感染風險高。 「我們診所有個護士已經在這裡工作一年多了，現在就想退出這個職業，覺得壓力太大了。」

蔣女士指出，他們診所因為是心理治療診所，目前醫生和病人基本都採取電話、網上等遠程問診方式，幾乎沒有接觸感染的風險。她分析，招不到人的另一個原因是政府一直在發放失業補助金，「這些補助金讓人們都變懶了，很多人拒絕工作，說在家裡拿失業金比在診所工作多，幹嘛出來上班。」她補充說，額外的失業補助可以拿到9月份，她覺得9月之後招人應該會容易些。

家住阿罕布拉市的Emily，之前在中國做護士，幾年前移民到美國後，一直想繼續這份職業。疫情期間，Emily在巴沙迪那社區學院讀了護理專業的網課，並成功拿到助理護士的證書，最近應聘到一家診所做兼職前台。

Emily說，這份工作比她想像的要簡單，主要負責跟病人預約看診時間、收門診費、核對病人醫保等一些辦公室工作。但做了一段時間後，她又找到餐廳服務生的工作，收入比診所還高，因此決定辭去護士工作。但她沒想到診所竟然百般挽留，並開出各種條件。

「診所說可以隨時給我加薪，希望我能從兼職轉到全職。 」當Emily抱怨整日在診所對著電腦上班，對眼睛傷害很大，覺得自己不適合這份職業時，醫生甚至提出可以給她買專門的護眼設備。 「現在確實招不到人，否則他們不會提出各種條件挽留員工，我也覺得不好意思，只能答應等診所招到合適的人以後再離開。」

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