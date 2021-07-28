夏令營不戴口罩 加州州長急帶回兒子

州長紐森夫婦和他們的四個孩子。（美聯社檔案照）

據美聯社消息，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室27日（本週二）表示，州長已將他的兩個孩子從一個不要求戴口罩 的夏令營中帶回家，州長先前不知道該營地這項違反加州防疫的政策。

州長公關室主任艾琳梅隆（Erin Mellon）在電子郵件中說：「紐森家庭擔心未接種疫苗的兒童們在室內不戴口罩，他們的孩子昨天開始參加這個營地。當後來發現這一點後，他們將孩子從營地帶回家了。」州長家庭閱讀營地通信時，發現營地不會強制執行佩戴口罩的指南。因此決定，他的孩子不再參加這個營地。

紐森有四個孩子，其中十歲和11歲的兩個參加了夏令營。然而，一個提倡不戴口罩重新開放學校的組織「重開加州學校」（Reopen California Schools）在週一發推文說，他們獲得了紐森的一個兒子參加該營地的照片。該組織將其視為紐森說一套做一套的另一個例子。隨著9月14日罷免選舉臨近，此舉可能會影響他的批評者和選民。

去年11月，紐森在一家昂貴的法式餐館（French Laundry）聚餐時被發現未戴口罩，而當時他要求加州人應避免舉辦超過三個家庭的聚會。結果，「說一套做一套」導致支持罷免他的簽名激增。此外，他還因將孩子送到採用混合式教學法的私立學校受到批評，因為大多數公立學校的學生仍然在遠程學習。