我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國及歐盟完整接種疫苗旅客 入境英格蘭免隔離

一洲焦點／中共提2份清單測試拜登、拜爾絲退賽省思

夏令營不戴口罩 加州州長急帶回兒子

記者丁曙／綜合報導
州長紐森夫婦和他們的四個孩子。（美聯社檔案照）
州長紐森夫婦和他們的四個孩子。（美聯社檔案照）

據美聯社消息，加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室27日（本週二）表示，州長已將他的兩個孩子從一個不要求戴口罩的夏令營中帶回家，州長先前不知道該營地這項違反加州防疫的政策。

州長公關室主任艾琳梅隆（Erin Mellon）在電子郵件中說：「紐森家庭擔心未接種疫苗的兒童們在室內不戴口罩，他們的孩子昨天開始參加這個營地。當後來發現這一點後，他們將孩子從營地帶回家了。」州長家庭閱讀營地通信時，發現營地不會強制執行佩戴口罩的指南。因此決定，他的孩子不再參加這個營地。

紐森有四個孩子，其中十歲和11歲的兩個參加了夏令營。然而，一個提倡不戴口罩重新開放學校的組織「重開加州學校」（Reopen California Schools）在週一發推文說，他們獲得了紐森的一個兒子參加該營地的照片。該組織將其視為紐森說一套做一套的另一個例子。隨著9月14日罷免選舉臨近，此舉可能會影響他的批評者和選民。

去年11月，紐森在一家昂貴的法式餐館（French Laundry）聚餐時被發現未戴口罩，而當時他要求加州人應避免舉辦超過三個家庭的聚會。結果，「說一套做一套」導致支持罷免他的簽名激增。此外，他還因將孩子送到採用混合式教學法的私立學校受到批評，因為大多數公立學校的學生仍然在遠程學習。

紐森 口罩 加州

上一則

世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎

下一則

疫情改變從醫人員想法？有診所開優渥條件 仍招不到人

延伸閱讀

紐森罷免案 支持與反對率勢均力敵

紐森罷免案 支持與反對率勢均力敵
CDC籲灣區9縣室內戴口罩 蘇拉諾縣仍未強制口罩令

CDC籲灣區9縣室內戴口罩 蘇拉諾縣仍未強制口罩令
罷免紐森民調 正反幾乎打平 疫情、山火影響引關注

罷免紐森民調 正反幾乎打平 疫情、山火影響引關注
紐森罷免投票9月舉行 支持與反對率幾乎打平

紐森罷免投票9月舉行 支持與反對率幾乎打平
加州公務員、醫護 須接種檢測

加州公務員、醫護 須接種檢測
支持罷免紐森43%、反對48% 民調差距縮小

支持罷免紐森43%、反對48% 民調差距縮小

熱門新聞

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）　

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

2021-07-25 15:36
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40

超人氣

更多 >
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金躍居榜首

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金躍居榜首
夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪
美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚