租房騙子橫行 華女2度被詐 好萊塢住處被當Airbnb經營

Jenny江在好萊塢的浴室瓷磚都要50元一塊，裝修豪華，卻被租客拿去做生意。（讀者提供）

疫情催生租房騙子，華女接連遭遇兩個，損失慘重。一個在夏威夷 用假地址騙走她4000多元的租房費用，一個在南加假意租她的房子，結果被拿去開Airbnb，月入萬元，賺足差價。

華人女性Jenny江，今年3月因為疫情想搬到夏威夷小住幾個月，同時遠距離工作，她在Zillow網站上選定一個酒店公寓，月租金 2000多元，外加2500元押金。為了穩妥起見，她還特別上網查詢該酒店公寓的地址，發現確實是一家酒店公寓。她放心簽約，之後將房租和押金打給對方。

她說，對方提供的帳戶是一個紐約的帳戶，她當時遲疑了一下，但沒細想就把錢打過去了。等她一周後到達夏威夷，當時已晚上12時，她又累又餓，拖著好幾箱行李按照對方給的地址到達時，發現這個地址竟然是麗思卡爾頓酒店。她去登記入住時，前台說沒有她的預訂紀錄，且她提供房間號的屋主也是她不認識的名字。

Jenny說，她聽聞大吃一驚，趕緊聯繫租房的人，對方沒有接聽，連Zillow上面的出租頁面也不見了。她才恍然大悟自己被騙了，畢竟麗思卡爾頓酒店怎麼可能一個月租金只要2000多元？對方當時給她的地址其實搜索出來是兩個地方，一個是麗思卡爾頓酒店，一個是根本不存在的酒店公寓。她懷疑對方是做了假的頁面來騙人。

然而Jenny的噩夢還沒有結束，她去夏威夷前，委託一個地產經紀朋友幫她出租位於好萊塢的房子。她的房子三室一廳，地處好萊塢市中心，當初裝修花了5萬元，連浴室瓷磚都要50元一塊。她本以為帶家具一起出租會很好租，但是房子四個月都沒有租出去，她只好把房租降到4250元。某天該地產經紀告訴她找到一個靠譜的租客 ，對方是一名20多歲的中東單身男性，很喜歡這個房子，想馬上租下來。對方信用分數750。

Jenny說，對方存款只有1萬多元，她覺得有點少，且房子1700多呎，只有一個人住，她覺得有些古怪。但是因為她很信任這個經紀人，又著急出租就簽了一年的合同，不過合同寫明房子不許轉租。

房客成功入住，Jenny以為終於可以安心了，結果4月20日，她收到鄰居短信，對方問她是不是把房子出租為Airbnb，因為一周有不同車進出她家，鄰居還跑去問住在裡面的租客，對方說是在Airbnb預訂的。

Jenny才發現又被忽悠，她聯繫地產經紀，對方沒有回覆。她找律師解決，但是因為房客保護法，很多律師都不接房東的案子。其中一個建議她先穩住房客，等保護法過了再開始趕人。她說，她幾乎每天都接到各種鄰居投訴，比如上周房子在開瘋狂派對，門口地上都是菸頭，鄰居還拍照片給她看她門口堆積了很多垃圾。

Jenny說，這個租客在Airbnb從不挑客人，每月付她4250元的租金，但是在Airbnb上以每天290元出租她的房子，後來一路漲到每天500多元，可謂月入上萬元，而這個差價全部落入了租客自己的腰包。錢讓租客賺了，她還要自己花錢找律師辦理驅逐房客手續。