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影╱南加一場夏雨杯水車薪 加州節水任重道遠

記者丁曙／洛杉磯報導
聖蓋博谷北部的威爾森山脈，往年青山翠谷，澗水流淌。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博谷北部的威爾森山脈，往年青山翠谷，澗水流淌。（記者丁曙／攝影）

經歷了最乾旱的冬季和夏季之後，7月26日的一場陣雨打濕了南加州部分草皮。然而，氣象局專家們警告，這場夏雨對於解除加州旱情只是杯水車薪，目前加州水庫儲水量遠低於正常水平，野火風險很大，節水任重道遠。

影音來源：記者丁曙

通常7月下旬南加州罕有降雨，國家氣象局的氣象學家斯威特（David Sweet）說，26日洛杉磯市中心的降雨量為 0.09 吋，使該區成為有記錄以來第三個潮濕的 7 月。儘管降雨為遭受嚴重旱災的南加州帶來一些可喜的緩解，但對於永久減少加州乾涸的水庫，或整體乾旱並無多大作用。

他指出，「這對於改變乾旱幾乎無濟於事。」

戴維斯加大（UC-Davis）流域科學中心聯合主任傑伊隆德Jay Lund，在7月初告訴美聯社，加州有 500多個水庫，儲水量比 6 月初的水平低 50%。

加州通常依靠 Sierra山脈積雪的融化來補充水庫。但是今年，加州山脈積雪的蒸發量創下歷史新高，流入水庫的徑流也創下歷史新低。加州自然資源局局長克勞福特 (Wade Crowfoot) 表示，「這場區域乾旱的廣度和嚴重程度前所未有」。今年上半年預計流入水庫的雪水約 50萬英畝呎，但是並沒有出現。一英畝呎水可供兩個家庭一年用水。

據7 月 6 日公布的美國乾旱監測報告（The US Drought Monitor report），加州超過 33% 的地區處於異常乾旱狀態，這是監測四類中最嚴重的類別。加州東北部的情況惡化，現在幾乎完全處於極端和異常的乾旱狀態中。

此外，氣候乾燥也增加了野火的危險。加州消防廳（CALFIRE）表示，與去年同期相比，加州的野火活動已經增加了26%，燃燒面積增加了58%。

洛杉磯縣聖蓋博谷北的威爾森山脈（Mount Wilson），往年滿眼青山翠谷，鬱鬱蔥蔥。如今，山脈多地草木枯黃，山泉涸乾。坐落於西拉馬德瑞市（Sierra Madre）的威爾森登山步道（Mount Wilson Trail），中途有個「第一水」（First Water）的景點。以往正常年景，澗水嘩嘩流淌，也是遊人的休閒娛樂之處； 如今澗底無水，只有石塊、乾土和枯枝，全無生機。

加州州長紐森在7月 8日呼籲加州人自願將用水量比去年減少 15%，並將地區乾旱緊急狀態擴大到 50 個縣，約佔加州總人口的 42%。

儘管26日的陣雨降水不多，但被清晨雨聲驚醒的南加州華人仍然歡欣鼓舞。朱太太站在潮濕的草皮前說，最近幾天不必給草坪灑水了，能省則省。今年加州旱情嚴重，民眾歡迎每一場降雨，每一滴水都很珍貴。

民宅庭院種植加州耐旱型植物可以節水。（記者丁曙／攝影）
民宅庭院種植加州耐旱型植物可以節水。（記者丁曙／攝影）
民宅庭院種植加州耐旱型植物可以節水。（記者丁曙／攝影）
民宅庭院種植加州耐旱型植物可以節水。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣聖蓋博谷的威爾森山脈，久旱少雨草木枯黃。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣聖蓋博谷的威爾森山脈，久旱少雨草木枯黃。（記者丁曙／攝影）

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