加州州大跟進加大系統 秋季返校前須接種疫苗

加州州立大學系統（California State University）27日宣佈要求學生、教職員工在秋季學期返回校園之前接種COVID-19疫苗。將允許醫療和宗教豁免，未接種疫苗的學生必須定期接受冠狀病毒檢測。（長堤州大官網）

在加州大學 系統（UC ）明確要求所有學生在秋季返回校園上課時，全部接種新冠疫苗 之後，加州州立大學系統（California State University）27日宣佈要求學生、教職員工在秋季學期返回校園之前，接種COVID-19疫苗；將允許醫療和宗教豁免，未接種疫苗的學生，必須定期接受冠狀病毒檢測 。

加州州立大學表示，起起伏伏的疫情以及整個加州Delta變種橫行，相關感染和死亡病例持續增加，是立下此規定的關鍵。本周一，加州州府宣佈要求政府和醫護人員出示疫苗接種證明；一周前，加州大學系統在討論近兩個月之後，決定強制要求學生和員工在秋季返校之前完成疫苗接種。

加州州立大學校長Joseph I. Castro，27日在公開信中表示，由於高度傳染性的Delta變體傳播，目前COVID病例激增令人擔憂。作爲全美最大的公立大學系統，加州州立大學必須盡最大努力保護學生、員工和訪客的健康安全，而接種COVID疫苗仍然是減輕病毒傳播的最佳方式，所以敦促州大23個校園的所有新老學生和教職員工盡快接種疫苗，尚未接種的師生目前開始接種第一針，到秋季開學之前就可以完成全部接種。

加州州立大學發言人Mike Uhlenkamp表示，加州州立大學的審核流程很大程度上依賴對大家的信任。學生必須證明已完全接種疫苗或尋求豁免，並證明他們的證明是真實的，加州州立大學校園可以獨立要求學生和教職員提供疫苗接種證明。從本周到開學之前，州立大學校方將進一步商討相關後勤支持。

目前尚不清楚校方會對不遵守要求的人採取什麼類型的紀律處分措施，但目前該政策包括警告，任何不提供認證的學生或員工，「可能被拒絕進入校園」。

所有認證必須在9月30日之前完成，但由於加州州立大學的23個校園秋季學期開學日期不同，各校將根據自己的實際開學時間做出最後期限。

聯邦 疾病防治中心截至本周的數據，全國大約有1190萬18至24歲的年輕人接種疫苗，約佔該人群的43%。