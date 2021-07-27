南加Rite Aid員工阻止偷盜被殺 一凶嫌落網

20歲的安東尼·萊姆斯 (Anthony Lemus) 本周一落網。該男子和另外一名男子涉嫌7月15日晚在洛杉磯地區Glassell Park附近，Eagle Rock大道4044號Rite Aid的偷盜案，並射殺阻止他們偷盜和搶劫的36歲的當班店員Miguel Penaloza。（店家提供）

涉嫌7月早些時候在洛杉磯 Rite Aid商號一起偷盜案，並開槍射死當時阻止兩名嫌犯行為的商店員工的凶嫌之一，已於7月26日周一被捕。

20歲的安東尼·萊姆斯 (Anthony Lemus)7月26日落網，他涉嫌7月15日晚在洛杉磯地區Glassell Park附近，Eagle Rock大道4044號Rite Aid的偷盜案。洛杉磯警方表示，當晚8時5分左右，正在這家店上班的36歲的Miguel Penaloza被人射殺，凶嫌正是Anthony Lemus和另外一名男子。

當時Anthony Lemus等兩人在該店偷盜商品， Miguel Penaloza上前阻止，結果被殺。目前被捕的凶嫌Anthony Lemus保釋金為200萬元，警方正在搜尋第二名嫌疑人。

根據現場目擊者向警方表示，案發當時Anthony Lemus和另外一人在Rite Aid店裏偷盜，兩人每人帶著一箱啤酒離開店家，正在上班的Miguel Penaloza上前阻止，但遭對方開槍射殺。案發後不久，警方發布監控照片，嫌疑人被描述為18至20 歲，他們從停車場逃走。

目前受害者的親友在網上發動籌款，希望愛心人士能夠盡己所能幫助受害人家屬，親友在公開信中表示，Miguel Penaloza被歹徒槍殺讓人震驚和憤怒，他見義勇爲的精神感動著每一個認識他的人。這個社區都在為失去這樣一位人格高尚的人感到悲哀。截至27日，愛心人士捐款總數超過4萬6000元。受害人身後留下父母、一個弟弟和一個妹妹以及三個侄子。受害人的捐款賬號為：www.gofundme.com/f/fundraiser-for-miguel-nez-pealoza.。

目前本案仍在進一步調查當中，洛杉磯市警察 局中央分局兇殺案偵探敦促任何知情者提供信息，可致電洛杉磯市警察局213-996-4180，或800-222-8477。