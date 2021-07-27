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南加男子被蜂群襲擊重傷 兩狗也被殺死

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Bob Ramos被蜜蜂蜇傷近50次導致重傷，由於厚重皮毛和巨大體型，愛犬倖存。（ABC7視頻截圖）
Bob Ramos被蜜蜂蜇傷近50次導致重傷，由於厚重皮毛和巨大體型，愛犬倖存。（ABC7視頻截圖）

南加洛杉磯縣鑽石吧（Diamond Bar）一名男子和他的愛犬，日前在自家後院被蜜蜂群襲擊導致重傷，這一群瘋狂的蜜蜂同時殺死了另外兩隻狗。

鑽石吧居民Bob Ramos上週六（7月24日）下午，突然聽到後院傳來不正常的騷動聲，他趕緊跑到後院，眼前的景象讓他目瞪口呆：一大群瘋狂的蜜蜂正在後院襲擊他的狗，還有女兒的兩隻狗，三隻愛犬正在奮力逃離致命的蜜蜂群，它們試圖突破紗門逃跑。

見到這樣可怕的情景，Ramos說他竭盡全力想拯救三隻愛犬，但當他衝進蜜蜂群後很快被這些蜜蜂圍攻，Ramos被蜇傷近50次導致重傷，女兒的兩隻愛犬最終不幸喪命於這群蜜蜂，Ramos自己的愛犬由於厚重的皮毛和巨大的體型，倖存下來。

「這是我見過的最糟糕的事情，」情緒激動的Ramos說，「那是一大群蜜蜂，他們非常有攻擊性，洶湧而來。」

Ramos說，蜂群來自鄰居的蜂巢，不知何故被撞倒了，激怒了蜜蜂，飛到他的後院，襲擊正在玩耍的三隻狗。

事發時，Ramos的妻子意識到情況嚴重，趕緊撥打緊急電話求救消防隊。消防隊員救出了重傷的Ramos，將他送往醫院治療。目前，Ramos和他的愛犬正在康復中。

「我曾經在越南待過，曾在警察局工作27年，我見過很多不同的事情，見過死亡。」Ramos說，「但我認為我從來沒有經歷過如此可怕的事情，只能做出反應。」

兩隻狗被瘋狂的蜜蜂群襲擊致死。（ABC7視頻截圖）
兩隻狗被瘋狂的蜜蜂群襲擊致死。（ABC7視頻截圖）

鑽石吧 警察 越南

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