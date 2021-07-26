南加一女性駕駛闖紅燈撞死路人 還棄車逃離現場

Chillandra Bell25日晚上在太平洋海岸高速公路上開車肇事，該事故導致一名女性死亡。（警方提供）

警方26日表示，一名女性駕駛者在南加 橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）太平洋海岸高速公路上開車發生事故，該事故導致一名女性死亡，死者的丈夫因為車禍 受傷，現在醫院接受治療。

案發時間是25日晚上8時左右，當時兩名行人在太平洋海岸高速公路和Newland街地區，被一輛日產Altima轎車撞倒。據初步調查，這輛Altima轎車在高速公路上向北行駛時闖紅燈，撞上了在人行道上的一男一女。

這名女子在現場被宣布死亡，她的身份是河濱市海梅特（Hemet）市48歲的居民 Deanna Stuve。另外一名男子，也是她的丈夫，是50歲的Frederick Stuve。Frederick Stuve在車禍中受了重傷，現被送往當地醫院，但情況危急。

據警方消息，肇事者是26 歲的Chillandra Bell，是Victorville居民。她在車禍後有加速，但在不遠處停了下來，並和一名身份不明的女乘客在那裡棄車逃走。然後上了一輛等待在一邊的白色轎車，離開現場。

通過多名目擊者和監控錄像的幫助，警方調查人員能夠在杭廷頓灘的一處住宅鎖定這輛車的登記地址。警方說，他們在其家中進行監視，並在Chillandra Bell離開時逮捕了她，當時的時間是25日的午夜。

Chillandra Bell因涉嫌多項罪行而被逮捕，包括肇事逃逸導致死亡或受傷，及嚴重過失導致的車輛過失殺人。

當局表示，他們仍在努力確定肇事汽車 的駕駛者和其他可能涉及的人。

該事件仍在調查中，任何有信息的人都可致電 714-536-5670， 與警探D. Demetre聯繫，或致電714-536-5663，與調查員 V. Rattanchandani 聯繫。