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為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣

記者楊青／洛杉磯報導
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）

河南水災牽動洛杉磯僑胞的心。美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，一天内籌款近18萬元人民幣，支援河南災區。

7月20日以來，極端強降雨侵襲中國河南鄭州等地，河南省多地發生嚴重內澇，造成重大人員傷亡和財產損失，水災形勢十分嚴峻。7月25日上午，美國河南聯合總商會會長王力軍、副會長李冀博、羅豪等人帶頭抛磚引玉，發起為災區籌款行動，得到各界愛心人士響應，短短一天内捐款2萬4900美元。

捐款活動得到中國駐洛杉磯總領事館，以及南加州各大僑團大力支持。南加州華人社團聯合會會長陳慧碧、美中文化協會會長林旭、世界越柬寮華人團體聯合會秘書長巫錦輝、美國加州湖北同鄉會會長趙林、美國大西北聯合會會長江風年、美國洛杉磯華人華僑聯誼會創會主席馬樹榮等僑團代表，有近百人參加了當天捐款活動。

美國河南聯合總商會會長王力軍表示，一方有難，八方支援，家鄉正在經受天災，海外華人感同身受，商會呼籲大家在這個危難時刻，貢獻出一份力量！他說，河南商會自成立至今，時刻關心家鄉建設和經濟發展，廣泛聯絡在美的河南籍鄉親，並以正義、進取和服務的精神，將親人和故鄉凝聚在一起。

美國河南聯合總商會副會長徐文霞表示，南加華人華僑為河南災區網上募捐通道已經打開，僅一天時間，首日捐款約2萬5000美金（約人民幣18萬元），海外華人華僑齊心協力，以實際行動捐款支援老家河南的抗洪救災，令在美河南僑胞也深爲感動。本次募捐活動完全公開透明，可以隨時上網查詢，待募捐結束後，所募款項將直接電匯給河南災區。

活動上，美國河南聯合總商會、南加州華人社團聯合會、美中文化協會、世界越柬寮華人團體聯合會、美國加州湖北同鄉會、大西北聯合會、美國南加州華人聯合會、南加北京聯合會等僑團紛紛捐款。美國中國和平統一促進聯盟執行會長周德昭表示，「當初四川有難，在美的華人華僑社團積極慷慨解囊，共同支援四川，如今河南有困難，我們同樣義不容辭，海外華人華僑必定同祖國一起，同河南一起，共渡難關。」

美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和...
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和...
美國河南聯合總商會25日發起南加僑界支援河南抗洪救災慈善募捐活動，得到眾多僑團和善心人士熱力響應，首日籌款將近18萬元人民幣，支援河南災區。（河南聯合總商會提供）

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