南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）一家餐廳，只允許未接種新冠疫苗 的顧客進入用餐。此前疫情 大爆發時，加州各地餐館禁止室內用餐，但這家餐廳繼續歡迎顧客到餐館裡面堂吃。

這家位於杭廷頓灘的餐廳名叫Basilico’s Pasta e Vino，是一家義大利餐廳。本週，這家餐廳的窗戶上張貼了一張告示，上面寫著進入餐廳需出示未接種疫苗的證明，同時，告示上還寫道：「我們對叛國、反美的愚蠢行為零容忍。」

這家公然反對新冠疫苗的餐廳，位於Hamilton Avenue和Brookhurst Stree的一個小型購物中心。

當政府發布強制命令要求民眾戴口罩 以阻止病毒傳播時，這家餐館曾宣布自己為無口罩區，並要求用餐者在進入餐廳前取下口罩。據相關報導，這家餐廳一直在督促未接種疫苗的食客，拒絕採取任何針對新冠疫情的預防措施。

儘管一名員工證實這家餐館實際上並沒有檢查顧客的疫苗狀況，但對於支持接種疫苗和採取其他措施來阻止病毒蔓延的民眾來說，這家餐廳張貼未接種疫苗者才能進入的告示，讓人大跌眼鏡。

目前有壓倒性的證據表明新冠疫苗是安全的，並且具有強大的保護作用，但例如這家餐廳的做法，也說明社會存在某些人士強烈反對疫苗。隨著Delta變種病毒肆虐，新一波新冠感染人數增加，政府一直在努力讓更多人接種疫苗。但他們面臨著來自右翼的懷疑、錯誤信息和政治反對。一些共和黨人和極右翼人士公開反對疫苗，有時會求助於未經證實的科學和陰謀論。

Basilico餐廳業主Tony Roman在一封電子郵件中表示，他正與他認為有害的政府政策作鬥爭。 「隨著又一次封鎖將來臨的警告信號，許多業主反對被封鎖。」「我們選擇發射另一枚反抗導彈，以進一步表明我們捍衛美國自由。」這家餐廳去年曾在洛杉磯的比佛利購物中心附近的La Cienega大道上，豎起一個反口罩廣告牌。

最近一段時間，感染病例的增加促使南加一些商家，要求顧客提供疫苗接種證明或新冠測試陰性證明。 Bar Henry是Echo Park的一家雞尾酒吧，以現場音樂聞名，最近成為洛縣十多家需要疫苗證明的場所之一。 「讓我們共同努力，避免倒退。」酒吧在Instagram上的一篇帖子中寫道。