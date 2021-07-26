南加河濱縣三車相撞一死 肇事駕駛14歲無礙

河濱縣近日接連發生致命車禍。（檔案圖）

南加內陸河濱縣（Riverside County）近日發生兩起致命車禍 。希斯皮里亞市（Hesperia）發生三車相撞車禍，肇事者是一名14歲少年，他非法駕駛一輛SUV與兩車相撞，導致一名59歲駕駛死亡。另外，科洛那市（Corona）發生四車追撞事故，一人死亡。死者均是當地居民。

希斯皮里亞市車禍發生在22日（周四）上午約7時，位於市區Choiceana街和Yucca路交匯處，這是一個有Stop標誌的路口。肇事少年駕駛一輛2008 雪佛蘭Tahoe運動型多用途車，在Yucca路向西疾馳，在路口Stop標誌前未停車。這時一名55歲車主駕駛2008本田 Civic轎車，在Choiceana街向北行駛，另外一車主駕駛2020KIA Sportage沿著Choiceana街向南行駛，兩車與少年駕駛的車子發生撞擊。2020KIA Sportage車駕駛受重傷，送醫不治。

調查人員稱，死者是Craig Sale，59歲， 希斯皮里亞市居民。肇事少年則無礙。

警方表示，按照加州 交通法規，加州居民必須年滿16歲才有資格獲得駕駛執照。警方正在調查肇事少年駕車出行原因，並未透露其父母是否接受警方訊問。警方鑑於肇事者未成年，沒有公布具體資訊。

而在不久前，科洛那市（Corona）發生一起四車連環追撞車禍，導致一人死亡。案發在10日午後，位於Lincoln街和Mountain Gate路交匯路口；有三輛車在事故中受損嚴重，三人送醫，其中一名駕駛傷重不治。警方表示，死者是科洛那市居民Gregory Gibbons。調查人員表示，尚未證實車禍與吸毒及酒駕有關。