洛加大：取消暫停租戶驅逐令 租戶染疫和死亡增加

洛杉磯加大研究認為，取消暫停租戶驅逐令，使得租戶染疫和死亡增加。（本報檔案照）

洛杉磯加大 （UCLA）26日公佈的一份研究報告認爲，各州取消對不交租租戶的驅逐保護之後，租戶的新冠感染和死亡率明顯上升。

這項由洛杉磯加大公共衛生學院研究的報告表示，在對未交租租戶暫停驅逐令期滿之後的四個月内，租戶的新冠感染人數成倍增加，死亡率比之前增加五倍。該報告發表在「美國 醫學雜誌」。

該研究認爲，對不交租租戶的驅逐降低了個人保持社交距離的能力，從而加速了新冠病毒的傳播和感染。研究人員使用了華盛頓特區和全國43個州的前後數據對比，在這些州和地區當中，27個州去年秋季開始取消了之前實施、對不交租租戶暫停驅逐的禁令。疫情期間，43個州和華盛頓特區對不交租的租戶實行暫停驅逐的保護令，該保護令實施至2020年9月。換言之，27個州從2002年9月取消了對不交租租戶的驅逐保護；17個州則將不交租租戶的驅逐保護，繼續延長至少九個月，包括加州。

洛杉磯加大的研究認爲，如果美國一直對不交租的租戶實行保護不驅逐，美國在2020年夏天會減少43萬3700人感染，死亡人數也會減少1萬700人左右。根據聯邦疾病防治中心 數據，到2020年9月，全美感染人數超過630萬，約19萬3000人死亡。