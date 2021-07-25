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中美會計師協會 新一屆理事會就職 趙美心主持

記者李雪／洛杉磯報導
國會議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮。（本報記者／攝影）
國會議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮。（本報記者／攝影）

中美會計師協會的2021年會上，國會眾議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮，並表彰了該協會過去一年的工作。同時，新會長牛培彥和缷任會長黃傑峰進行了交接儀式。

趙美心表示，過去一年是困難的一年，但中美會計師協會的年會方式很有創意，而且很健康和安全。她回憶該會最早的成立活動她就在場，在那之後，很多在座的成員都非常活躍，協會也有長足的成長。尤其在疫情中，協會每月主辦免費講座，從幫助雇主了解申請PPP，僱員申請失業金，還有涵蓋從租屋紓困政策，到健康防疫等，真的令人欽佩。

此外協會還給學生提供獎學金，包括這次年會中各類講座，提供各方面資訊，她對此表示感謝。

她表示，疫情後國會有很多項目計畫能給民眾提供幫助，現在還將繼續有，包括兒童福利。但關鍵是要讓民眾知道怎麼申請，如何獲得幫助。她對該協會表示欽佩的原因，正是因為協會的會計師成員們，是保障客戶的財務健康的關鍵。

隨後在趙美心主持下，新一屆的理事會宣示入職，並獲得趙美心頒發獎狀。新一屆的理事會包括李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、陳崢、何美湄、林瑪麗、龐獻清、黎秋燕、Annie Ye、于皎、Joshua WANG、李豪。

國會議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮。（本報記者／攝影）
國會議員趙美心主持了新一屆的理事會就職典禮。（本報記者／攝影）
照片左起李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、趙美心、陳崢、何美湄、林瑪麗...
照片左起李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、趙美心、陳崢、何美湄、林瑪麗、龐獻清、黎秋燕、Annie Ye、于皎。後排左起：Joshua WANG、李豪。（本報記者／攝影）
照片左起李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、趙美心、陳崢、何美湄、林瑪麗...
照片左起李冰、陳湘美、黃淇兒、黃晨、黃傑峰、牛培彥、趙美心、陳崢、何美湄、林瑪麗、龐獻清、黎秋燕、Annie Ye、于皎。後排左起：Joshua WANG、李豪。（本報記者／攝影）
新會長牛培彥(左)和缷任會長黃傑峰(右)進行了交接儀式。（本報記者／攝影）
新會長牛培彥(左)和缷任會長黃傑峰(右)進行了交接儀式。（本報記者／攝影）

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