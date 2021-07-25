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洛縣槍擊案一死一傷 原不認識疑因口角引發

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣槍擊案一死一傷。嫌犯和受害人原不認識，疑因口角引發 。（本報檔案照）
洛縣槍擊案一死一傷。嫌犯和受害人原不認識，疑因口角引發 。（本報檔案照）

橙縣聖塔安那市24歲的男子威廉斯（Daniel Williams），因涉嫌24日周六在洛杉磯縣長堤（Long Beach）市中心商業區謀殺一名男子，試圖謀殺未遂另一名據悉是被意外槍傷到的男子，以及攜帶武器，已於當晚9時被長堤市警方逮捕，目前被拘留當中，保釋金200萬元。

長堤市警方指出，兇殺案偵探收集了威廉斯參與槍殺案的證據，受害人叫做菲爾潤斯（ Javante Fearance ）。而在警方逮捕威廉斯時，發現他擁有上膛的槍枝。初步調查發現，嫌犯和受害人在槍擊案發生之前並不認識。

長堤市警方發言人查瓦瑞亞（Arantxa Chavarria）說，週六凌晨 1 點 20 分左右，長堤警察被派往百老匯街和派恩街一帶（Broadway and Pine Avenue），因有人報案當地發生槍擊事件。警方並在現場遇到一名才下班的護士，正在為菲爾潤斯提供幫助。菲爾潤斯身體上半部有槍傷，但在救護人員將他送往附近醫院救治後，因傷勢太重回天乏術死於醫院。

   

警方並聯繫上槍擊案第二名受害人，發現他的身體上半身也中槍，送醫救治後並無生命危險，已經出院。

查瓦瑞亞說，初步調查顯示案發前嫌犯和受害人曾發生口角，最後演變成槍擊案。威廉斯在開槍後徒步逃離現場。警方已訂下周將他的案子呈交給洛縣檢察官辦公室起訴。

長堤警局目前仍歡迎有該案訊息的人與警探聯絡，電話562-570-7244，或止罪專線:800-222-8477。

 

 

  

長堤 威廉 槍擊

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