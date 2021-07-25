洛縣女駕駛在高速路逆向行駛與他車正面撞擊兩死

一輛逆行車導致高速路上車禍，兩人死亡。（ABC電視截屏）

當局指出，25日早上在洛杉磯縣長堤（Long Beach）91號高速公路上，一名21歲的女子逆向行駛，和另一輛車發生正面撞擊車禍 ，造成兩名司機當場死亡，至少有一輛車著火。

據加州 公路巡警局（CHP），這起嚴重車禍發生在凌晨5點20分左右，位於Atlantic大街附近的高速公路上。來自棕櫚谷（ Palmdale）的21歲女性，案發時開著2016 年本田汽車 ，正以70 到85哩的時速，在91號高速公路東向共車道逆向行駛。受害者是 30 歲落戶河濱縣海特梅（Hemet）的婦女，她駕駛一輛 2016年克萊斯勒，在91號高速公路東向共車道，以約時速 70哩行駛。

長堤消防局發言人克拉布特里（Capt. Jack Crabtree）說，案發後另有兩人在現場接受評估後獲釋。進一步調查顯示是另一起汽車碰撞後的財產損失案，但距離與發生致命的車禍不遠。

當局表示，肇事的本田汽車最早是在凌晨 5 點 20 分左右，被不少駕駛者發現逆向行駛，並致電加州公路巡警局。

案發後從北行710高速路到東行91號高速路的一條北向連接路，也一度關閉，因為在進行清理行動和事故原因調查。