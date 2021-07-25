奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

陳海翔及陳海晴兄妹和父母一家人合照。（陳傳斌提供）

東京奧運 會23日拉開帷幕，在擊劍（Fencing) 項目，本屆有三名具華裔血統的選手代表美國 參賽，分別為住在北加州的陳海翔（Alexander Massialas）和陳海晴（Sabrina Massialas)兄妹，以及孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）。其中陳海翔兄妹的舅舅陳傳斌住在洛杉磯 縣，他對這對兄妹寄予厚望。

陳海翔兄妹上周在擔任全美擊劍總教練的父親Grant Massialas的陪同下，前往東京赴賽，要為美國贏得好成績。

今年因為疫情關係，日本政府只允許奧運選手去東京，親友團不得成行。陳海翔的舅舅陳傳斌表示，陳海晴今年是首次參加奧運，是首次兄妹一起參賽，也是歷史性的一刻，親友們無法為他們在現場加油打氣，令人遺憾。不過他對兄妹倆人頗有信心，期待他們在奧運會有精彩表現。

陳傳斌表示，他們的父親是擊劍好手，曾三次代表美國參加奧運，兄妹倆從小耳濡目染，在擊劍環境中成長，而且都遺傳到父親的高體型及運動細胞，也都希望成為擊劍好手。尤其是陳海翔，在日常生活中的小動作就常顯露出靈活性，很有擊劍天賦，已多次代表美國出賽奧運。

據悉，陳海翔是右撇子擊劍運動員，兩屆 NCAA 個人花劍冠軍，十屆泛美團體花劍冠軍，2016 年泛美男子花劍個人組（Individual Men's Foil）冠軍，2019 年世界盃團體花劍冠軍，在東京奧運會之前已經是兩屆奧運會選手，並在巴西里約奧運獲得男子花劍個人組（Individual Men's Foil）亞軍，男子團體花劍季軍。其中獲得的銀牌是是美國隊繼1984年洛杉磯奧運之後再度贏得獎牌。

小陳海翔兩歲的陳海晴也不遑多讓，曾在全美分齡組擊劍比賽中奪得16歲組冠軍、19歲組亞軍，實力在經過多次比賽累積到一定積分，今年成功入選美國奧運擊劍隊。

談起兩位外甥，陳傳斌表示，兩位外甥長相出眾，私下都有顆很東方的心，為人謙虛客氣，低調也不張揚，跟大多數洋人不一樣。兩人前往東京奧運前，又在科羅拉多州（Colorado) 集訓一個月，努力衝刺奧運。

陳海翔畢業於史丹福大學機械工程系，曾經為了參加奧運休學一年，畢業後也持續鑽研擊劍項目。

另一名為華裔及德國裔混血孟凱睿（Gerek Lin Meinhardt）也住在舊金山、母親是台灣移民，父親為白人。自九歲開始學習擊劍，因為母親與陳海翔的媽媽陳傳慧是好朋友，被介紹到陳海翔父親開設的擊劍俱樂部受訓，與陳海翔師出同門。孟凱睿自2008年起連續參加三屆奧運會，這次是他第四次出賽奧運會，繼續為個人及國家爭取最高榮譽。

孟凱睿也是右撇子擊劍運動員，兩屆 NCAA 個人花劍冠軍，11 屆泛美團體花劍冠軍，三屆泛美個人花劍冠軍，2019 年世界盃團體花劍冠軍，在東京奧運會前已代表美國參加三屆奧運會，2016 年奧運會男子團體花劍季軍。