國泰銀行擴大兩岸三地合作 跨境出口企業多加利用
國泰銀行（Cathay Bank）業務負責人24日在美中會計師博覽會上表示，國泰銀行近年迅速擴大與兩岸三地服務和合作業務，值得有跨境出口需求的公司和企業多加利用。
國泰銀行業務負責人Tong Gao表示，國泰銀行是美國歷史最久的華資銀行，初衷是服務日益壯大的在美華人社區和企業。目前，國泰銀行已擁有3064家分行，業務仍在不斷擴大中，包括最近併購了滙豐銀行（HSBC）在南加州的一些分行以及部分業務，在整個銀行零售業務部分進行了更大的拓展。
Tong Gao表示，國泰銀行多年來堅持服務客人的宗旨，拓展個性化的服務和支持，尤其在疫情逐漸結束之後，商業業務也在逐漸恢復，希望能夠為公司、企業和個人重返正常和蓬勃發展助一臂之力。
他表示，美國本地的房屋貸款以及外國經營的房屋貸款一直是國泰銀行的精英產品，而且在行業中擁有口碑。此外，國泰銀行與中國和港台企業都有很多服務和合作，近年來在商業貸款方面的發展很有特色，包括與中國大陸中信保取得很多生意合作，為有跨境進出口需求的公司提供更多服務，與傳統的商業貸款相比，向有中信保合作的企業的貸款的比例和靈活程度都提高很多，為在美進出口商家和企業提供最大便利。
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