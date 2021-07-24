中美會計師協會2021博覽會／年會登場

中美會計師協會爲時兩天的2021專業博覽會暨年會24日起綫上舉行，多位IRS國稅局專員以及17位會計師、稅務師、律師、醫師和企業家等專業人士分享民眾和納稅人所關心的稅務和理財事宜，總共超過八小時的專題演講，資訊豐富，節奏進奏，吸引大批民眾上網旁聽。（記者楊青／攝影）

中美會計師協會2021專業博覽會暨年會24日起綫上舉行，多位國稅局 專員及17位會計師、稅務師、律師、醫師和企業家等分享稅務和理財事宜，多場專題演講資訊豐富，節奏緊奏，吸引大批民眾上網旁聽。聯邦眾議員趙美心、加州 財務長馬世雲、核桃市市長秦振國、前加州參議員夏樂柏、前蒙特利公園市市長林達堅等致詞祝賀。

今年的專業博覽會亮點很多，包括五位國稅局專員Derek Ganter、Narina Bchtikian、Robert Chang、Rose Huang、Cathy Ryan等應邀與民眾見面，針對稅務難題答疑解惑。

本次博覽會請到17位專家講員，他們是會計師黃傑峰、牛培彥、童志敏、林瑪麗、陳湘美、龐獻清、黎秋燕，稅務師黃晨，蔣安邦醫生，互惠財富負責人Tiffany Xu，華人企業家張祥華，講題包括拜登 新稅法年中回顧和2021年稅務規劃、 如何在激烈競爭中赢得尊重、公司類型與稅務規劃分析、老年健康與醫療管理、最新的避免遺產認證方法等等。Skyvision、CTBC、Cathay Bank、Central Health等也特別介紹了自己服務項目。

中美會計師協會博覽會暨年會25日下午2點至6點15分還將繼續進行，除多場專業講座外，還將舉辦會計師協會新舊會長交接，由牛培彥會計師接任黃傑峰會計師出任新一屆會長；協會基金會還將為張桂榮、鄭柏賢、祁沛燁、劉嘉睿、周海寧等五位會計專業優秀大學生頒發獎學金。活動採用ZOOM Meeting形式，掃描二維碼登錄（見圖），或輸入ZOOM ID：872 5364 1780登錄，除可觀看精彩的演講及盛會實況外，還有機會獲獎，包括高級Gaming Monitor，專業大型天文望遠鏡，琉璃藝術品，和Swarovski等大大小小很多獎品。