中美會計師協會2021博覽會／年會登場
中美會計師協會2021專業博覽會暨年會24日起綫上舉行，多位國稅局專員及17位會計師、稅務師、律師、醫師和企業家等分享稅務和理財事宜，多場專題演講資訊豐富，節奏緊奏，吸引大批民眾上網旁聽。聯邦眾議員趙美心、加州財務長馬世雲、核桃市市長秦振國、前加州參議員夏樂柏、前蒙特利公園市市長林達堅等致詞祝賀。
今年的專業博覽會亮點很多，包括五位國稅局專員Derek Ganter、Narina Bchtikian、Robert Chang、Rose Huang、Cathy Ryan等應邀與民眾見面，針對稅務難題答疑解惑。
本次博覽會請到17位專家講員，他們是會計師黃傑峰、牛培彥、童志敏、林瑪麗、陳湘美、龐獻清、黎秋燕，稅務師黃晨，蔣安邦醫生，互惠財富負責人Tiffany Xu，華人企業家張祥華，講題包括拜登新稅法年中回顧和2021年稅務規劃、 如何在激烈競爭中赢得尊重、公司類型與稅務規劃分析、老年健康與醫療管理、最新的避免遺產認證方法等等。Skyvision、CTBC、Cathay Bank、Central Health等也特別介紹了自己服務項目。
中美會計師協會博覽會暨年會25日下午2點至6點15分還將繼續進行，除多場專業講座外，還將舉辦會計師協會新舊會長交接，由牛培彥會計師接任黃傑峰會計師出任新一屆會長；協會基金會還將為張桂榮、鄭柏賢、祁沛燁、劉嘉睿、周海寧等五位會計專業優秀大學生頒發獎學金。活動採用ZOOM Meeting形式，掃描二維碼登錄（見圖），或輸入ZOOM ID：872 5364 1780登錄，除可觀看精彩的演講及盛會實況外，還有機會獲獎，包括高級Gaming Monitor，專業大型天文望遠鏡，琉璃藝術品，和Swarovski等大大小小很多獎品。
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