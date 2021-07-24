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資深媒體人巴山去世 創辦電台服務華人30年

洛杉磯訊
前中華之聲廣播電台董事長巴山生前照。(讀者提供)
前中華之聲廣播電台董事長巴山生前照。(讀者提供)

前中華之聲廣播電台董事長巴山於6月28日過世，享年86歲。巴山是洛杉磯華文新聞界的前輩，畢業於台灣國立政治大學新聞系。1964年來美留學，1982年在洛杉磯創辦中文廣播電台中華之聲，30多年來服務華人社區。

巴山字秋池，生於1935年，安徽滁縣人，家學淵源。他12歲時隨父母到台灣就讀台北建國中學，畢業後以第一名考取國立政治大學新聞系，當年是政大台灣復校第一期，在校內組建籃球隊，話劇團，音樂欣賞會等社團，創辦學生新聞月刊。

巴山曾經在猶他州的楊伯翰大學（Brigham Young University）深造，畢業後來洛杉磯工作。他熱愛新聞事業，追求理想，創辦媒體，服務華人移民社區。

巴山愛國、愛同胞，凡是國內外有重大災難時，他都發起捐款，他與志同道合的朋友組成扶貧基金會，幫助貧窮地區的學童能受到基本教育。他熱愛社區，兩任政大校友會會長，多年來籌組了洛杉磯華人聯誼會、中華之聲國劇社、中華美食會、中華棋社、太極拳班和安徽同鄉會等聯誼和文化團體。

巴山性格豪爽幽默，多才多藝，能唱能跳也能說，喜歡音樂，從小學習小提琴，有很高造詣，曾在台北開過數次演奏會，深得專家好評。

巴山先生追思會將於8月4日上午8點30分在世界中華殯儀館舉行，電話626-281-7887，地址225 N. Garfield Ave., Alhambra。

洛杉磯 台灣 華人

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