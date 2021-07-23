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美1天增4萬確診 50州均飆升 白宮：提高接種率莫威脅

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

編譯組／綜合報導
賭城6月間恢復營業，但現在卻面臨疫情威脅。(vegas.com)
賭城6月間恢復營業，但現在卻面臨疫情威脅。(vegas.com)

白宮新冠工作團隊在23日的社區通報（Community Profile Report）中，將內華達州與拉斯維加斯所在的克拉克縣（Clark County）列為傳染高風險區域。克拉克縣還被標註為持續出現新增案例的熱點，內華達州則是全美各州間，總人口感染新冠比例第五高的州。

通報顯示，上周以來，內華達州的新冠病例增加了23%，篩檢陽性率上升0.4%，住院人數增加7%。同時，內華達在22日與23日間增加了1003名新增案例，還有20人死亡。住院人數增加了30名，全州共有1001人，其中913人確定與新冠有關，88人待查。

克拉克縣仍然是內華達確診人數最多的縣，全州88%來自此地。內華達17個縣中有九個被列為感染風險增加地的地區，包括雷諾市（Reno）與史巴克市（Sparks）所在的瓦修縣（Washoe County）。

內華達與其他八州並列高風險區，而內華達上周每10萬人口有188人確診，與密西西比並列第五。內華達整體的疫苗接種率為40%，克拉克縣為39%。

克拉克縣23日的新增案例增加14.1%。21日當天，內華達州共有28死，27人來自克拉克縣，創下1月以來單日新高。由於內華達並未強制配戴口罩，因此部分地區建議居民不要前往拉斯維加斯，包括芝加哥與夏威夷州

南內華達醫療區上周就已經建議，不論接種與否，公共場合都應配戴口罩，克拉克縣22日才開始要求店家的員工配戴口罩。雖然克拉克縣委會尚未決定8月17日之後是否繼續這項建議，但至少三地都已經希望未接種居民不要前往賭城。

內華達州 口罩 夏威夷州

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