Delta傳染力強 接種疫苗者1/5中招

接種疫苗是防御 Delta病毒的盾牌。（洛縣衛生局）

洛杉磯 縣公共衛生局最新統計顯示，新增的新冠病毒感染患者中，每五人中就有一人已完全接種了疫苗 。此一數字引起民眾震驚。不過公衛局表示，已完全接種疫苗而被感染的病例，大多數都是輕微症狀或根本沒有症狀。疫苗是抵擋新冠病毒和變異病毒最好的盾牌，如果沒有這張盾牌，目前逞凶的Delta病毒瘋狂肆虐可想而知。趕緊接種疫苗，室内戴口罩 ，仍是防疫的兩大法寶。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若表示，最近一周在洛杉磯縣居民中，完全接種疫苗的人佔新增確診病例的20%，而未接種疫苗和部分接種疫苗的人佔病例的 80%。實際的臨床顯示，如果在接種疫苗後感染了 COVID-19，最終住院、入住ICU和插管的機率遠小於未接種疫苗的人，完全接種疫苗而仍被感染的人們，大多數輕微症狀或根本沒有症狀，與沒有打疫苗的病患出現症狀不可同日而語。值得注意的是，目前新增的感染病例中，高達80%感染Delta變體，Delta進攻性更强，毒性為原始新冠病毒的兩倍，未接種疫苗的感染者，症狀更爲顯著和嚴重。

費若博士表示，洛縣本周已連續兩天新增病例超過2000人，比前一周增加80%。她認爲，如果沒有那麼多人完全接種了疫苗，感染人數會高得多。統計到本周末，洛杉磯縣52%的居民已完全接種疫苗，59%的人至少接種了一劑，兩個數字均高於全國平均水平。但鑑於洛杉磯縣還約有400萬人尚未接種疫苗，這種變異病毒在洛杉磯縣內傳播的風險仍然很高。雖然少數完全接種疫苗的人仍有可能被感染，但是病情狀態不會很嚴重。