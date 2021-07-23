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寶爾博物館特展「洛杉磯的禮物」24日開幕

聖塔安那訊
寶爾博物館7月24日至11月14日舉辦紀念Gayle Garner Roski經典作品展。（博物館官網）
寶爾博物館7月24日至11月14日舉辦紀念Gayle Garner Roski經典作品展。（博物館官網）

南加橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）24日舉辦紀念特展「洛杉磯的禮物：水彩中的記憶，紀念Gayle Garner Roski經典作品展」，百餘幅精品中包括「洛杉磯千禧2000-2020」系列，向觀眾呈現女畫家在洛杉磯「天使之城」及南加州地區成長和生活經歷。她在生命最後時刻與ALS病（漸凍人症）抗爭，堅持完成系列作品。展覽於（2021年）7月24日至11月14日舉行。

「洛杉磯千禧2000-2020」系列，歷時20年完成。聚焦了畫家從童年到2020年過世前，在洛杉磯標誌性場所中的所有記憶：從聯合車站到好萊塢露天劇場；從洛杉磯中央圖書館到奧爾維拉大街，甚至還有洛杉磯馬拉松賽事。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝說，畫家Gayle Garner Roski是一位熱愛生活、懂得感恩、樂觀而堅強的女性，彼此也是好朋友，曾經一起旅行，見證她在旅行中不停作畫，也分享她作畫的快樂。她在最後日子裡勇敢面對病魔，堅持作畫，為寶爾博物館展覽添加經典作品。她對生活熱愛及生命讚美激勵每個人。

Gayle Garner Roski曾是南加大美術系學生，該系現已更名為「Gayle Garner Roski藝術與設計學院」。她自上世紀90年代開始藝術家生涯。創作中嘗試了各種不同的繪畫媒材，最終選擇了水彩。她通過生動的水彩畫面，與欣賞者一起體味洛杉磯的歷史。

畫展取名「洛杉磯的禮物」，因畫家生前曾經說過，「洛杉磯提供的創作源泉是一份禮物，我所擁有的生活是一份禮物，創作這些我所愛城市視覺歷史畫作是一份禮物，更重要的是，與您一起分享我生命中這些禮物更是一份禮物。」

洛杉磯 南加大 博物館

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