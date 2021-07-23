哈岡學區設置遊民服務中心有反轉機會

哈仙達拉朋地聯合學區教委會22日晚間舉辦公聽會，了解居民對設置遊民服務中心的意見 。（記者謝雨珊/攝影）

哈仙達拉朋地聯合學區 （HLPUSD）教委會6月24日以三比二通過一項決議，將學區一處閒置建築改作遊民服務中心，但是引發當地居民反彈。7月22日晚教委會召開聽證會，部分華人居民到場抗議。因為學區尚未簽約，此前也未召開公聽會，事情或許有反轉機會。

從下午5點多待至晚間10點多的律師方孝偉表示，教委們目前並無做出任何新決議，不過學區也没有與東聖蓋博 谷遊民聯合會（East San Gabriel Valley Homeless Coalition）簽約。另方面，學區沒有經過公聽會就同意設置遊民服務中心，程序上有缺陷，可以重新決議。也就是說，原來的決議案仍有反轉的機會。方孝偉表示，教委們有望在下周重新針對該案做決議。

當地華人居民反對設立遊民服務中心，最大考量是治安問題。哈岡居民孫先生表示，哈岡社區以住宅為主，若答應設立遊民服務中心，此後遊民絕對會住下來，很難再離開。附近居民自然會擔心社區治安，包括吸毒等不良嗜好。他認為，遊民服務中心不該設置在居民住宅區，建議設置在遠離住宅區的地方，例如空置的倉庫。

劉女士聽聞設置遊民服務中心也相當氣憤。她說，哈岡不是一個城市，沒有自己的警局，洛縣 警局也很難顧上哈岡的治安，「萬一遊民突然攻擊居民該怎麼自保？」她強調，遊民逗留在住家附近就是令人不安心，也會擔心身邊親友安全。而且，設置游民服務中心的地方，過往都是居民下午散步遛狗的地方，遊民在那一帶出現後，很多人也不敢去那裡了，因為感覺人身安全沒有保障了。她認為，遊民有他們的生活方式，有些不良生活習慣，會影響到當地原本安全衛生的居民生活。

計劃中改為遊民服務中心的學區產業位於1603 S. Stimson Ave，旁邊的1655號是當地殘障兒童學校Stimson學習中心，附近還有Steinmetz公園、老年中心等設施。

據悉，由於哈岡的遊民今年增長太多，遊民服務單位東聖蓋博谷遊民聯合會（East San Gabriel Valley Homeless Coalition）就與哈岡學區、洛縣委員韓珍妮辦公室等商討，租賃其中的一個建築作為遊民服務中心，為遊民提供食物、淋浴、就業諮詢、住房安排等服務。上班時間為上午8時30分至下午1時30分。該遊民聯合會代表日前指出，在教堂提供服務約20年間，沒有出現過嚴重的安全事件。他們強調，遊民來接受服務，而不會在此逗留。