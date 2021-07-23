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喜瑞都市議會通過對賈斯康不信任案

記者楊青／喜瑞都報導
喜瑞都市議會22日晚以多數票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）不信任案。洛杉磯縣對賈斯康不信任城市上升到27個。（喜瑞都市府）
喜瑞都市議會22日晚以多數票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）不信任案。洛杉磯縣對賈斯康不信任城市上升到27個。（喜瑞都市府）

喜瑞都市議會22日晚以多數票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）不信任案。目前洛杉磯縣88個城市中，對賈斯康不信任的城市上升到27個。

喜瑞都市議會當晚所有市議員參與投票，最後以四比一通過對賈斯康的不信任案。市長胡張燕燕（Grace Hu）、副市長Tem Chuong Vo以及市議員Bruce W. Barrows、Naresh Solanki均投票支持不信任案；日裔市議員Frank Aurelio Yokoyama投出唯一的反對票。

到目前爲止，已有多個華人聚居城市或有華人市議員的城市通過對賈斯康的司法改革不信任表決，包括亞凱迪亞（Arcadia）、鑽石吧（Diamond Bar）、羅斯密市（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）、天普市（Temple City）、核桃市（Walnut）、拉哈布拉（City of La Habra）等。

賈斯康在2020年12月7日宣誓就職以後，發布了九項特別指令自2020年12月8日生效，隨後又提出兩項修正案，概述了洛杉磯縣地檢署的新政策和程序。這些改革措施包括取消對某些犯罪的現金保釋，限制對輕罪指控的起訴，停止加強量刑等。這些特別指令與加州立法機構頒布的州法律，以及旨在預防和起訴犯罪並保護公眾的立法投票倡議程序相矛盾。

投票 洛杉磯 華人

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