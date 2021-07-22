洛縣修女校長監守自盜 貪污公款用於賭博和奢華旅行
雖然作為修女必須宣誓要守貧，但洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）一天主教小學的修女校長，卻監守自盜數十萬元用於賭博和個人奢華旅行；今年80歲的前修女校長Mary Margaret Kreuper，21日在法庭針對控罪認罪，承認貪污83萬5000元公款，用於賭博和個人揮霍。
法官表示，此案的審理會很困難，畢竟修女和普通人不一樣。
Mary Margaret Kreuper針對電匯欺詐和洗錢指控表示認罪，這些聯邦指控若成立她將會在監獄裡度過40年。聯邦法官Otis D. Wright II將於明年2月7日宣判。
法官在被告Kreuper協議認罪的聽證會時說，他是一名羅馬天主教徒，不把修女看作普通人。此案的審理和判決將會很困難，但這就是工作。
上個月Kreuper被正式起訴後，她的律師發聲明說，Kreuper修女對發生的事情非常懊悔。所以當她面對法庭質問時，就表示對自己的所作所為承擔全部責任，並與執法部門和大主教管區充分合作。
其辯護律師Mark A. Byrne 和 Daniel V. Nixon指出，Kreuper18歲就成為一名修女，在接下來的59年裡，她一生致力於幫助他人，和教育大主教管區學校的孩子們。不幸的是，在她生命的後期，一直患有精神疾病，這使她的判斷力蒙上陰影，並導致她做了一些原本不會做的事情，她對自己造成的傷害深表歉意。
Kreuper21日在認罪協議中承認，截至2018年9月的十年內，她挪用了該天主教學校的資金。她擔任了28年的校長職位，負責學校收到用於支付學雜費以及慈善捐款的款項。她控制著一家信用合作社的賬戶，包括一個學校的儲蓄賬戶和一個用於支付學校僱用的修女生活費的賬戶。因此給了她挪用公款的機會，她還製造月度和年度假賬來掩蓋罪行。
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