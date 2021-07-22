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洛杉磯退休機械師喪生於住家車棚火災 疑因修車起火

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
威徹斯特 (Westchester) 的一棟獨棟屋前院的車棚21日晚突然起火釀一死。（截圖FOX11)
威徹斯特 (Westchester) 的一棟獨棟屋前院的車棚21日晚突然起火釀一死。（截圖FOX11)

63歲的Allen Powell住在洛杉磯威徹斯特 (Westchester) 的一棟獨立屋，並在住宅前院設置一個由鋼材和乙烯基塑料製成的獨立式車棚，平時有事沒事就待在那裡做事。21日晚車棚起火，當時人在車棚內的他，就這樣葬身於火海。

他的太太說，火災發生時她正在屋內洗澡，他先生很可能是在車棚內修理一輛汽車。周四早上他的朋友抵達現場探望，他最好的朋友告訴福斯電視台（ FOX 11），說死者是一位「出色的機械師」；與死者結緍十年的妻子則說他「喜歡冒險」，並且總是知道如何讓她發笑。

洛杉磯消防局接獲報案，21日晚11時43分抵達火災現場。火災地點位於Stewart Avenue上的8300號街區，鄰近羅耀拉瑪麗蒙大學（Loyola Marymount University）。消防員Margaret Stewart表示，大火在車棚及一堆雜物中燃燒。火勢嚴重，燃點源自於車棚內。根據外媒報導，Powell是名退休的電機工程師。

Stewart說，找到Allen Powell時，發現他當時的狀況「根本無法送醫急救」，宣布當場死亡。該案有26名消防員抵場，耗時17分鐘撲滅火勢，成功阻止火勢擴大，影響到住家及車庫。該案目前仍在調查當中。

洛杉磯 退休 汽車

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