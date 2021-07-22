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因工程建設 洛杉磯本周末多處封路或地鐵暫停運營

記者楊青／綜合報導
因工程建設原因，洛杉磯地區本周末將有多處地區出現封路、車行線道減少，或地鐵暫停運營，民眾出行最好提前瞭解並做好備案，以免耽誤時間，增加交通阻塞。(CBS)
因工程建設原因，洛杉磯地區本周末將有多處地區出現封路、車行線道減少，或地鐵暫停運營，民眾出行最好提前瞭解並做好備案，以免耽誤時間，增加交通阻塞。(CBS)

因工程建設原因，洛杉磯地區本周末將有多處地區出現封路、車行線道減少，或地鐵暫停運營，民眾出行最好提前瞭解並做好備案，以免耽誤時間，增加交通阻塞。

加州交通廳22日表示，本周末將進行210公路Sylmar地區的路面重新鋪設工程，210公路西向Sylmar地區和聖費南度谷（San Fernando Valley）一帶的部分線道將關閉55小時，時間是本星期五晚上10時開始，至星期一清晨5時。

交通廳表示，該區域的封路預計造成210公路西向車道車流緩慢，從210公路與5號公路接口附近至Roxford街的交通將受嚴重影響。

除高速公路外，210沿線的多個入車和出車口本周末將暫時關閉，包括Polk街西向出口、Roxford街西向出口、Yarnell街西向出口，以及210公路和5號公路交接處的上下出口，都將關閉，往來車輛需繞道而行。

210公路的本周末路面升級鋪設工程為210公路耗資1億3550萬元的公路升級工程的部分，該工程計劃將從洛杉磯Wheatland大道至5號公路之間的210公路老舊路面重新鋪設。

本周末預計影響交通和民眾出行的建設工程，還包括洛杉磯的C線即綠線（ C (Green) Line）地鐵，該路地鐵因要升級Lakewood和Vermont/Athens站的信號燈系統，將從星期五上午10時至星期天，全部關閉。

大都會交通局將提供免費的公共巴士，供有需要的民眾搭乘，免費巴士往返線路將包括雷克伍得（Lakewood）、長堤（Long Beach）、威洛布魯克/羅莎公園（Willowbrook/Rosa Parks）、阿瓦隆（Avalon）、海港高速公路沿途和佛蒙/雅典（Harbor Freeway and Vermont/Athens）。

本週五，穿梭巴士將按照地鐵相同的時間表運行。週六和周日的運營時間從上午10點到下午6點，每15分鐘一班，其他時間每20分鐘一次。

對於計劃前往洛杉磯國際機場的旅客，LAX運營的Shuttle G將繼續運行，包括在Aviation/LAX站額服務，不會中斷。受C線即綠線（ C (Green) Line）地鐵暫停影響而需前往LAX的民眾，還可以搭乘102、111、117和232號公車。詳情可參考metro.net/pressroom。

洛杉磯國際機場 地鐵 LAX

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