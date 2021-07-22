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洛縣PV島依山傍海 白日賞景夜晚賞星

蕭愛／洛杉磯報導
有許多小徑供人漫步。（蕭愛提供）
有許多小徑供人漫步。（蕭愛提供）

加州海岸線從北到南，在洛杉磯境內有一凸出海岸的一塊土地，因其地質堅硬，沒有被海浪吞噬，成了高於海平面的一塊地，它能俯視海洋，享受海風帶來的清涼，它很早就成為海濱豪宅區。它就是派洛斯福德斯（Palos Verdes），華人簡稱它為PV。

PV這塊地方很適合一日遊，白天遊海邊，看教堂、觀豪宅、考古遺址，晚上看璀燦的皇后項鍊。一天下來豐富又有趣，難怪有人説，到LA旅遊如不到PV不算完整！

對PV地區住Paseo Del Mar這條街的居民來說，他們的住家正是面對大海。著名的Bluff Cove就在此地。Bluff 是陡峭的海岸，站在此地，可以遠眺麗浪多海灘（Redondo Beach），南接聖彼渚海港（San Pedro Harbor）。

• 濱海教堂 華人結婚首選之地

在陡峭海岸上有個鄰家教堂Neighborhood Church，鐘樓加上濱海位置，非常羅曼蒂克，成為洛城有名的結婚教堂，華人尤其喜歡在高雅的氛圍下，舉辦結婚大典。不過在疫情下，教堂已經有一年多都是大門深鎖。

緊鄰停車場附近，有一小鐵門，下面濱海的海灘有一紅色建築，專門教授衝浪和划獨木舟。

再向右行，在一木頭涼亭旁有一條小路，直通海灘。布拉科夫海灘（Bluff Cove beach）非常狹窄，與北邊海灘一脈相連，延展了無限空間，豐富了其內容，有潛水的、沖浪的、垂釣的、划獨木舟的，更多的是漫步海灘的。

退潮時可以從兩個方向探索海岸線，沿著布拉夫灣以外的岩石海岸線向南走，會抵PV莊園保護區，保護區一直通往PV角，那裏有一艘生鏽的舊沉船。

海灣考古遺址 小徑漫步很悠閒

布拉夫馬拉加灣是一個大型且重要的考古遺址。 在大約 8000 年的時間裡，土著人在沙丘之間建立了營地。 先民雖說沒有留下可見的紀念碑，他們確實留下了許多壁爐等遺跡，並且已經發現了遺骸數十名，證明他們的持續存在和活動。已經發現了四個級別的印地安人居住。

常年這裏的氣溫都非常的宜人，有許多小徑供人漫步，穿著運動服慢跑的人也很多。

從濱海區往上瞧，全是豪宅，且是沒有設警衛的豪宅區，逛完海濱區，可以開車上去逛逛。家家依據不同地形設計不同的豪宅和庭園設計，且都打理的有形有狀，非常值得一看

環形海灘 入夜美不勝收

在這豪宅區上，遠眺海灘，恰好成為環形，人們稱之為皇后的項鍊（Queen's necklace）。到了晚上，山下燈光逐漸亮起，真如皇后的項鍊一樣的璀燦，非常壯觀。每日都有人開車上來看皇后的項鍊，假日人更多。這地點只是一個小小觀景區，地方不大，且是住宅區，切忌喧嘩。

每年當有放煙火的節日，一早就有許多車輛開過來，佔好位置，準備晚上在此看海上的煙火盛會。

這裏的晚霞也是特別的漂亮。住在PV的華人王姓夫婦，幾乎每晚都要在黃昏時攜手散步溜灣，拍攝美麗的夕陽，分享群組。

Palos Verdes小檔案

Bluff Cove:

609 Paseo Del Mar

Palos Verdes Estates, CA

Neighborhood Church:

415 Paseo Del Mar

Palos Verdes Estates, CA

Queen's Necklace觀景點：

842 Via Del Monte

Palos Verdes Estates, CA

導言前用
導言前用
濱海區往上瞧，全是豪宅。（蕭愛提供）
濱海區往上瞧，全是豪宅。（蕭愛提供）
在這豪宅區上，遠眺海灘，恰好成為環形，人們稱之為皇后的項鍊。（蕭愛提供）
在這豪宅區上，遠眺海灘，恰好成為環形，人們稱之為皇后的項鍊。（蕭愛提供）
在陡峭海岸上有個鄰家教堂。（蕭愛提供）
在陡峭海岸上有個鄰家教堂。（蕭愛提供）
有民眾在海上划船。（蕭愛提供）
有民眾在海上划船。（蕭愛提供）

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