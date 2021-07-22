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洛杉磯華人區要建遊民中心 說明會上居民大怒

記者王若然／哈岡報導
社區會議上，居民反對設立遊民服務中心。（記者王若然／攝影）
社區會議上，居民反對設立遊民服務中心。（記者王若然／攝影）

哈仙達拉朋地聯合學區（HLPUSD）6月的一項決議，引爆哈仙達岡（Hacienda Heights）社區。學區教委6月24日三比二通過，將哈岡一處閒置建築作為遊民服務中心，這棟建築緊鄰殘障兒童學校Stimson學習中心，並與Steinmetz公園、老年中心等設施相近。哈岡居民得知此決議後憤怒不堪，在21日的社區大會上，與遊民主辦單位發生爭吵、對峙。不少華人也到場表達不滿。

影音來源：記者王若然

計劃作為遊民服務中心的建築位於1603 S. Stimson Ave，為學區所屬產業，旁邊的1655號是當地殘障兒童學校Stimson學習中心。因社區反應激烈。

哈岡學區教委和遊民服務提供單位東聖蓋博谷遊民聯合會（East San Gabriel Valley Homeless Coalition）代表Bob和Richard，到場為社區解釋即將建立的遊民設施和服務。哪知會議上的民眾十分憤怒，大家紛紛打斷Bob和Richard的講話，以表達不滿。社區民眾的訴求只有一個，就是不要在哈崗建立遊民機構。

東聖蓋博谷遊民聯合會原本在哈岡西北部的St. John Vianney 教堂設有辦公室，並為幾百名遊民提供幫助服務約20年歷史。據Bob說，因為遊民今年增長太多，教堂原來的辦公室已經不夠用，只好擴展。在被鄰近的工業市府拒絕後，他們就與哈岡學區、洛縣委員韓珍妮辦公室等進行商討，租賃其中的一個建築進行遊民服務中心。

據他介紹，遊民服務中心將為遊民提供食物、淋浴、就業諮詢、住房安排等服務。上班時間為上午8時30分至下午1時30分。他說，在教堂提供服務的約20年間，沒有出現過嚴重的安全事件。他還說，遊民只是來領取服務，不會在此逗留。

然而哈岡居民並對Bob的說辭不買帳。在哈岡居住了20幾年的華裔居民、律師方孝偉說，在這裡建造遊民服務中心，意味著會有更多遊民進入到社區。他說，近來倒垃圾時，竟然碰到有流浪漢找他要錢。他說，住在這裡這麼久，以前是「不可能發生的事情。」他說，遊民越來越多，「這不是哈岡本身的問題，是整個加州的問題。」他說，華人把安全看得很重要，如此的遊民中心將給華人生活帶來巨大影響。

當天會議上還有民眾對哈岡學區的不透明決議行為表達不滿。有民眾指出，決定遊民中心項目的是閉門會議，都沒有公開聽證。近一個過去後，居民才得知此事。

當時的會議上，對遊民中心項目投反對票的教委有Jeffery De La Torre和Stephanie Serrano。21日的社區會議上，教委Jeffery De La Torre出席了活動，他勸民眾耐心聆聽相關單位的說法，他說自己投了反對票，當時也提出要公開聽證該項目，而不是閉門會議。

律師方孝偉（中）與抗議的民眾。（記者王若然／攝影）
律師方孝偉（中）與抗議的民眾。（記者王若然／攝影）

學區 華人 聖蓋博

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