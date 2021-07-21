南加內陸兩縣新冠感染入院病患激增 河濱縣一周增加65%

內陸兩縣新冠肺炎感染入院病患數出現新高。（聖安東尼奧醫院臉書）

南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣新冠（COVID-19）感染入院患者近日數量激增。河濱縣一周增加了65%，聖伯納汀諾縣感染入院患者是3月以來新高。

河濱縣醫療系統近期新冠肺炎感染入院患者，是自今年3月以來數量最多的。目前有155例入院患者，31例屬疑似病例，自7月14日增加了65%。河濱縣在3月20日有COVID-19感染患者156例。現在加護病房重症感染患者也增加，目前ICU有30例，疑似五例，也是自3月31日以來新高。

河濱縣21日宣布新增新冠病毒感染者1991例，新增死亡十例。目前該縣疫苗 接種比例從截至7月14日的一周增加了57%，全縣完全接種疫苗人數達102萬4327人。

聖伯納汀諾縣也宣布新冠感染入院患者數創新高。達到今年3月以來的高峰。縣公衛局統計，目前有感染入院患者149例，是自3月24日以來最多，當時入院患者是144例。在加護病房重症患者也增加，現在是31例，自7月14日以來增加了41%，也是在4月4日以來新高，當時該數字是32例。

公衛局表示，在州長宣布6月15日加州 全面開放前夕，該縣6月10日感染入院患者降至41例，5月30日ICU重症患者降至13例。全縣在過去一周新增感染者1548例，較比截至7月14日一周增加2%。感染者死亡數在過去一周是40例，較比一周前降低51%。目前自疫情 開始以來總計感染死亡4836例。

該縣在7月14日稱疫苗接種數上升後，在過去一周施打疫苗數下降5%。目前全縣符合資格接種疫苗群體，12歲及以上年齡段，完全接種疫苗的比例是47%。