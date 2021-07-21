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洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

記者李雪／綜合報導
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛杉磯市兩名男子日前試圖搶劫Melrose大街上的三名購物者，其中一名受害者反而轉過身來掏出手槍，對著可能的搶劫犯開槍，令兩名嫌犯腿部中彈，急忙逃竄。

影音來源：洛市警局/記者李雪後製

警方公布的監控視頻顯示，19日晚在Melrose和Vista街附近發生一起肆無忌憚的企圖搶劫。當時一個提著購物袋的男子和兩個女子站在停車場上說話，一輛淺色的道奇復仇者（Avenger）在他們身邊倒車。

突然兩名男子從車子的乘客一側出來，開始說話，其中一個人並拿出一把槍試圖搶劫。但是被劫目標當中的男子忽然拿出自己的槍並開火。在槍聲響起後，在場所有人都朝著不同方向四散跑掉，嫌犯的汽車也開走了，兩個劫匪向相反的方向步行離去。

警方後來逮捕了兩名徒步逃離現場的嫌犯，據稱兩人都中了槍傷。調查人員仍在尋找那輛道奇復仇者的司機。

警方確認一名嫌犯為22歲報住洛杉磯市的Nicholas Brown，已經被假釋，並因這起搶劫未遂罪被拘留。警方稱，他的左大腿上部被一顆子彈擊中。另一名被拘留的嫌犯是報住洛杉磯市的28歲Markeil Hayes，同樣也在假釋當中，並因搶劫未遂而被拘留，他的右小腿中彈。

洛杉磯市警察局指出，在過去的一年裡，Melrose的此類搶劫案有所增加。該部門指出，「洛杉磯察局正在積極應對過去一年Melrose地區暴力犯罪的上升問題，並在追查所有涉及這一犯罪和其他犯罪的線索」。

今年早些時候的一段監控視頻顯示，兩名男子在同一地區襲擊並搶劫一名購物者。警方稱，持槍劫匪一直將目標鎖定在Melrose地區，佩戴諸如勞力士或其他昂貴珠寶配飾的人。

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛杉磯 道奇 暴力犯罪

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