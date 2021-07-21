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後疫情下的暑期旅遊先訂機票再訂租車和酒店 恐吃大虧

記者楊青／洛杉磯報導
每年8月底開始到次年4月是阿拉斯加看北極光最好的季節。（Alaska　Tours）
每年8月底開始到次年4月是阿拉斯加看北極光最好的季節。（Alaska　Tours）

暑期旅遊持續發燒，疫情鬆綁後的報復性消費井噴，各種旅遊資源恢復牛步或供不應求，不少地方旅遊景點人滿爲患，價格暴漲，甚至有華裔家庭買了機票，卻發現當地全無汽車可租，酒店價格卻哄抬好幾倍，好不容易安排的旅行或面臨被宰，進退兩難。

旅遊業者表示，疫情大大改變了傳統操作，旅遊安排也需反向思維，在訂機票之前，最好先確定租車和酒店，以免撲空掃興，浪費錢財。

「哪次旅行不是先訂機票？租車和酒店什麽時候需要操心過？」格蘭杜拉市李先生一家的這種傳統操作，這回可是遇到大問題了。李先生說，孩子今天秋季上大學，很想暑期安排一次全家出門旅行。日前孩子欽點阿拉斯加，心想每年8月正好是阿拉斯加最好的旅遊季節，他二話不說，馬上訂了三張8月初從洛杉磯飛往阿拉斯加離北極最近城市Fairbanks的機票，計劃自駕遊，看冰原、雪山、北極光，一家人興奮無比。

沒想到全家高興不到一個小時，馬上變成了洩氣皮球，原因是當地完全沒有可供自駕的汽車出租，「開始我還以爲是少數租車行尚未重開」，李先生說，他查遍了當地所有的租車公司，打了所有的時間段，最後才發現當地確實無車可租，除了公交車和火車和長租一個月的汽車，沒人能夠租到商業汽車，很多遊客遇到同樣問題，紛紛在社群網路上吐槽。「我們現在真是不知所措」，李先生表示，由於購買的機票不能退換，上千元恐怕就此白費。

洛杉磯旅遊業者鹿強表示，從防疫鬆綁前夕開始，全美很多地區都出現井噴性旅遊消費，暑期愈來愈烈，而租車公司去年因疫情關係清減租車數量，至今沒有完全恢復，一些租車公司在疫情期間宣佈破產關門，都導致目前旅遊租車供不應求，且價格暴漲大問題。很多地區平常每天花30至40元就可以租到很好的車，現在200至300元都是普通車。

鹿強說，去年10月疫情期間，他曾去過阿拉斯加Fairbanks，當時就已出現自駕租車數量捉襟見肘情況，沒想到現在變本加厲。他表示，全國不少地方可能都會出現阿拉斯加的情況，令遊人始料未及。

鹿强表示，寶貝女兒正在籌劃今年8月去西雅圖旅行，也同樣遇到自駕租車難問題，不但選擇非常少，價格更是以前的三、四倍。他的女兒左算右算不合適，最後決定不租車，改爲到當地打優步車，酒店則住靠近市中心，行程範圍受很大限制，但總好過寸步難行。

旅遊業者表示，目前持續的報復性旅遊消費超過很多人想像，尤其是非華人和亞裔族裔，消費凶猛。從舊金山漁人碼頭到洛杉磯好萊塢大道，從聖地牙哥海邊到北加州酒莊，幾乎處處人滿爲患。旅遊井噴導致租車、酒店、餐飲等等供不應求，價格上漲。拉斯維加斯的motel 6每晚已不下150元，度假酒店周末每晚300至400元。

本身經營旅遊出租車公司，鹿强表示，目前美國國内出門旅遊的絕大多數都是美國本土民眾，外國旅行團不多，這導致自駕租車非常槍手，價格哄抬非常厲害，所以民眾在暑期旅行計劃之前，最好先看看租車和酒店價格。先訂酒店再考慮租車和酒店的傳統操作，很可能吃大虧，騎虎難下。

阿拉斯加夏日長晝，幾乎沒有黑夜。（Alaska　Tours）
阿拉斯加夏日長晝，幾乎沒有黑夜。（Alaska　Tours）

租車 疫情 自駕

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