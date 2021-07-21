南加前緝毒署探員涉國會騷擾被捕 戴徽章攜槍枝去現場

橙縣前緝毒局探員易卜拉欣參與國會騷亂事件。（KTLA）

據美聯社（Associated Press）消息，住在南加州 橙縣的前聯邦緝毒署（Federal Drug Enforcement Administration，DEA）探員易卜拉欣 (Mark Sami Ibrahim) 20日周二被捕，他涉嫌參加1月6日國會大廈騷亂事件，當時他在休班期間卻佩戴他的 DEA 徽章，和佩帶槍枝出現在示威現場。

根據周二公佈的法庭文件，多張照片顯示當時易卜拉欣還顯擺他的緝毒署徽章和手槍，他站在其他示威者中間，揮舞著支持川普的橫幅。

互聯網上發布的視頻還顯示，易卜拉欣在國會大廈外舉著一面寫著「自由或死亡」（Liberty or Death）字樣的旗幟，大約 12 分鐘後，一群人拉開了附近的一組路障。

易卜拉欣是 DEA 的見習僱員，1 月 6 日前往首都華盛頓時，他正在該機構休個人假。不過在騷亂前幾週，他已經通知了單位打算辭職。

在1月6日的國會騷亂事件中，易卜拉欣並沒有受命擔任現場執法人員，但他在事後告訴調查人員，他在現場幫助一位被要求為 FBI 記錄事件的朋友。

然而，根據高級特工與司法部 監察長辦公室簽署的案件摘要，易卜拉欣所說的這位朋友否認了他的說詞，並且告訴調查人員，易卜拉欣編造了這個虛假故事來「掩蓋他的行徑」。

執法人員涉嫌國會騷亂事件一直困擾著遭到襲擊和毆打的國會警察 。DEA探員易卜拉欣是來自12 個州至少30名涉案的執法人員之一，他們因為個人行為受到審查，或因參與騷亂而面臨刑事指控。