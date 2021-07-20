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華航恢復飛南加安大略機場 每月兩往返航班 9月或增班

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
華航在安大略機場辦理登機手續的服務台。（記者啟鉻／攝影）
華航在安大略機場辦理登機手續的服務台。（記者啟鉻／攝影）

隨著新冠疫苗接種量逐漸增加，多數民眾樂觀看待疫情進展。中華航空於6月起恢復南加內陸安大略國際機場台灣桃園機場航班。華航駐美西地區營業經理李宜真，提醒南加旅客提供出發前72小時內新冠（COVID-19）核酸檢測報告（PCR），並預訂好在台灣隔離14天的防疫旅館。

受新冠肺炎疫情影響，中華航空2020年4月起暫停了安大略至台北的所有航班。今年6月起恢復航班，每個月只有兩班直航。6月10日及6月24日由安大略直飛台灣桃園，由台返美是6月8日及6月22日。

從目前航班的安排看來，台北到達安大略機場是7月13日（周二）、7月27日（周二）。由安大略起飛至台北是7月15日（周四）、7月29日（周四）。8月航班安排為，自台北到達安大略機場是8月10日（周二）、8月24日（周二）；自安大略至台北是8月12日（周四）、8月26日（周四）。

李宜真表示，華航9月自台北飛安大略航班的時間尚未公布。但華航會考量各地疫情進展及各項規定，一旦疫情放鬆或會增加新航班。

位於蒙特利公園市的一家旅行社工作人員表示，從目前自安大略機場飛往台北的預訂票情況看來，可能受疫情影響，數量不如先前多，但還算好。而自華航6月開始恢復台北至安大略機場的航班後，致電詢問的人比較多。

機場 疫情 台灣

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