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加州公立學校學生無論家庭收入 今秋均可享受免費午餐

戴啟銘
加州秋季公立學校提供免費餐，無論家庭收入多少。（檔案圖）
加州秋季公立學校提供免費餐，無論家庭收入多少。（檔案圖）

【洛杉磯訊】加州公立學校今年秋季開學，所有約620萬名學生均有機會享受免費餐，無論家庭收入多少。據稱，這也是全美最大規模免費午餐項目。

據美聯社報導，該項目資金來自加州計畫外的預算盈餘，也使免費午餐項目成為可能。作為全美最大的學生午餐計畫，受到學校管理者、立法者及反飢餓維權組織高度稱讚，認為具有開創性，可以避免學生接受免費午餐的心裡不適，並讓更多飢餓孩童吃飽。

全美城市包括紐約、波士頓、芝加哥等地，均已為所有學生提供免費餐。但直至最近，覆蓋全州的全民膳食計畫都被認為是支出過多且不符實際。6月末，加州成為全美第一個實施全面膳食計畫的地區。其它州也開始陸續跟進。

按照聯邦規定，一個四口之家，年收入必須低於3萬4000元，才有資格獲得免費膳食。年收入須低於4萬8000元才獲減價膳食。基於聯邦貧困標準，該收入上限每年都有調整，而加州高生活成本及稅收情況並未納入考量。

就全民膳食計畫，加州約60%的學生符合資格。專家表示，部分州收入嚴重不平等，需要食品援助的孩童人數更多。有色人種社區受影響尤為嚴重。部分移民家庭害怕申請，因為需要填寫家庭收入、社會安全號及兒童移民身分等較敏感內容。

加州 移民家庭 紐約

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