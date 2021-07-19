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南加日華裔高球選手在世界大賽奪冠 創造700 萬元資產

記者李雪／綜合報導
森川柯林在英國公開賽奪冠。（美聯社）
森川柯林在英國公開賽奪冠。（美聯社）

來自南加的日華裔美籍高爾夫選手，24歲的森川柯林（Collin Morikawa）在PGA巡迴賽四國大賽的英國公開賽（The Open）奪冠，成為高球歷史上，第一位在兩項四大賽初登場就奪冠的選手。主流媒體在報導中曾提到，他的母親是華人，並說他能說流利的普通話。唯本報記者19日未能聯絡上他的經紀人，無法獲得證實。

森川柯林在11個月前拿下生涯第一個四大賽冠軍PGA錦標賽。如今更在多項紀錄上加入名將的行列被寫入史冊，他與老虎伍茲（Tiger Woods）、史佩斯和麥克羅伊（Rory McIlroy）等七位選手，成為過去100年來，在25歲以前，就奪下超過一次四大賽冠軍的球員。

高球月刊（Golf Monthly）說，森川柯林是世界上最成功的高爾夫球手之一，他的淨資產約為 700 萬元。他目前成績位列美巡賽職業獎金榜前 150 名，可望帶來超過 1300 萬元。但考慮到他如此年輕，以及在短時間內取得的成功，預計他會隨著時間的推移取得巨大飛躍的收入。

他在職業生涯中贏得了兩個大滿貫賽冠軍，並贏得另外三個美巡賽冠軍（PGA Tour titles）。在他的兩場重大勝利中，他的收入雖少於 400 萬元，但他還贏得 WGC-Workday 錦標賽，這讓他的銀行賬戶額外存入了 182萬元。

森川柯林是伯克萊加大畢業生，也是南加州拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）土生土長的居民，畢業於拉肯亞達高中。有說，他的家庭來自夏威夷，父親叫做Blaine Morikawa，母親叫做Debbie Morikawa，而Morikawa是日裔和華裔的後代。並有主流媒體稱其母是華人，唯尚無法獲得證實。

目前森川柯林未婚，不過和華裔女友朱凱瑟琳（Katherine Zhu，譯音）交往多年。後者也是南加州沛普丹大學（Pepperdine University）的高校選手，曾有過不錯的比賽成績。

他與老虎伍茲更是歷史上唯二，在 25 歲以前奪下英國公開賽與 PGA 錦標賽冠軍的選手。同時他也是高球史上第三人，能以 25 歲不到的年紀，在最後一輪克服落後的局面奪冠。

高球 南加 華裔

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