聖地牙哥巴博亞公園中國館被破壞 疑遭仇恨犯罪

中國館近日遭到破壞，主席薛顯榮接受採訪。（翻拍自Fox 5 San Diego）

南加州聖地牙哥巴博亞公園（Balboa Park）的中國 館（House of China），近日遭到破壞，相關人士不排除與仇恨亞裔 有關，目前已加聘保安來確保工作人員和志願者的安全。

根據聖地牙哥福斯電視台（Fox 5 San Diego）報導，中國館主席薛顯榮（David Seid） 表示，他上周一進入中國館時發現有玻璃碎片，和一個宛若棒球大小的石頭砸進館裡，而這是太平洋關係國際村（House of Pacific Relations International Cottages）多個展館當中唯一遭到破壞的展館。

薛顯榮說，其實該館在7月首次開業時就聘請了私人保安，因為有報導稱全美各地針對亞裔長者的襲擊和騷擾事件增加，希望藉此讓志工和工作人員感到安心。但此次襲擊也讓社區成員們擔心，已成為仇恨犯罪 目標。

目前館方也聯合其他亞太區的展館，共同發放數百個黃色哨子，作為民眾在感到受到威脅或攻擊時使用。

7月17日上周六被損壞的門，則已被工作人員用木板封起來，並正常對外開放。中國館目前是週末上午11點至下午5點向遊客開放，展示中國文化、語言和美食。同時在春節、端午節、中秋節等重要節慶，也會舉辦特定宣導展覽活動。

擁有一半華人血統的訪客卡斯提歐（Tiffany Castillo）表示，聽到中國館被砸令人沮喪和悲傷，「作為半個華人，這很可怕，我的意思是我不明白為什麼有人會對像中國館這種機構施加暴力，因為中國館只是我們學習其他文化和宗教的地方，是美國這個美麗國家的組成部分。這讓我有點緊張。」 南加州聖地牙哥巴博亞公園（Balboa Park）的中國館（House of China），近日遭到破壞

加州檢察長日前曾表示，去年針對亞裔的仇恨犯罪增加了 107%。卡斯提歐則認為，唯有不停的採取行動，提高民眾對仇恨亞裔議題的關注，教育人們，才能持續反對種族歧視和仇恨犯罪。