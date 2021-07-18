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ILF暑期公共事務實習營為23名學生安排到聯邦機構實習

洛杉磯訊
23名大學生，在國際領袖基金會創辦人董繼玲、傑龍 (Joel Szabat) ，行政主任黃靈輝及NextRep 執行長廖育庭 (Teddy Liaw) 等人的祝福中，已進入十個美國聯邦政府機構實習。（主辦單位提供）
23名大學生，在國際領袖基金會創辦人董繼玲、傑龍 (Joel Szabat) ，行政主任黃靈輝及NextRep 執行長廖育庭 (Teddy Liaw) 等人的祝福中，已進入十個美國聯邦政府機構實習。（主辦單位提供）

國際領袖基金會(ILF）2021年公民事務學者計畫在疫情中如火如荼進行。來自11州及華府的23名大學生，在國際領袖基金會創辦人董繼玲、傑龍 (Joel Szabat) ，行政主任黃靈輝及NextRep 執行長廖育庭 (Teddy Liaw) 等人的祝福中，已進入財政部，國會眾議院等十個美國聯邦政府機構實習。

國際領袖基金會創辦人兼執行長董繼玲表示，在新冠病毒疫情的衝擊下，很多非營利機構都暫停實習項目，該會很幸運，在黃靈輝與曾任美國白宮亞太裔顧問委員會委員的Tina Wei Smith，Amy Cheng Tarnoviski等人合作下，仍能推出實習項目，並為獲選參加的23名大專院校學生，安排進入聯邦政府機構實習的機會。

在實習項目啟動儀式中，傑龍及廖育庭分別闡述了美國的立國精神，ILF的創建理念，以及公民事務學者們應充分把握這一實習機會，為自己以及為美國未來打基礎的綱領。

曾任交通部次長(Under-Secretary)，位居交通部第三把交椅的傑龍，稱民主及個人權利是美國帶給世界的禮物。那些創建美國的人，從一開始就知道現實和獨立宣言中的，「人人生而平等」有差距，美國的歷史，也因此是在朝向創建者的民主、平等及個人主義這理想大道上的不斷邁進中編寫。

傑龍指出，亞裔是今日美國人口成長最快速的族群，但要想美國實現其民主承諾，亞裔必須和所有其他美國人一樣，有能力，而且願意行使其權利。他還以踢足球做比喻，指出亞裔必須願意爭取，並且懂得如何爭取這些權利。

他解釋道，這也是國際領袖基金會創辦的緣由。董繼玲希望藉此增強亞裔社區在美國社會中的力量，他則期盼美國實現對所有美國人的承諾，藉著幫助人們從了解政府如何運作，來應用所知，輔佐各自的社區。這也是為什麼國際領袖基金會關注促進人們參與公共事務，了解政府如何做決定，以揭開政府運作神祕面紗，加強社區的有效運作。

傑龍提醒公民事務學者們，就如美國內閣的首名亞裔部長諾曼峰田(Noman Mineta)曾對他說的，爬樓梯時，永遠要把一隻手放在背後，幫助後來的人一起向上爬。

傑龍直言，美國境內的民主，現正備受考驗，未來要靠年輕人維持，國際領袖基金會致力為學員們的知識能力，人脈網絡打基礎。

現年40出頭的廖育庭(Teddy Liaw)，當年在柏克萊加州大學曾任大學部，研究所的學生會會長，獨立於學校管理層之外，掌管著學生會自己的2000萬元資產，而那時他才21歲。出社會後，他創辦自己的公司，也創辦了台美專業人士協會(TAP)。他以自己的人生經歷告訴ILF公民事務項目學員們，在大學期間，在這暑期實習中，如果用心，學到的都會終生受用。

他提醒，也期許學員們在實習結束，從學校畢業前，要掌握三個關鍵要點，一是學得技能，要學會公開演講，能溝通，有條理，可信賴，懂得如何為人提供便利；二是要建立強而有力的人脈網絡；三是要為自己塑造一個可以訴說，讓人明白自己熱情所在的故事，就像SpaceX的創辦人Elon Musk，臉書的祖柏格(Mark Zukerberg)，背後都有形象鮮明的故事。

廖育庭還舉例說明建立強有力人脈網的重要。他當年在學生會時期的幕僚長，也是他最好朋友之一的Wally，20年後，成了歐巴馬總統的資深顧問，後來還當了財政部副部長，但他們見面時，依舊是當年學生時期的關係。

廖育庭也談到近來備受人關注的反亞裔仇恨暴力行為，指出他許多亞裔好友，諸如創辦Youtube的陳士駿，創辦Twitch的Kevin Lin等人，事業有成，口袋豐厚，面對反亞裔仇恨，卻都不知道該怎麼辦，而公民事務學員們選擇的這實習機會，卻可以奠定將來起而行動，發揮實際影響力的基礎。

國際領袖基金會今年錄取的23名大專院校學生，分別來自密西根州、維吉尼亞州、賓州、加州、伊利諾州、紐約州、新澤西州、華盛頓州、馬里蘭州、田納西州、康州等11州，以及華府特區，其中兩人為研究所學生，三名大二學生，11名大三學生，七名大四學生，各自主修的科目包括經濟、政府、英語、工程、企業、衛生等。

在ILF安排下，他們將分別進入的實習機構包括聯邦航空管理局、財政部、國家衛生局、交通部、眾議院、環保局、國際開發署、勞工部、司法部、以及智庫哈德遜研究所等。

美國 亞裔 財政部

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