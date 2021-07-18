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攜上膛黑槍試圖在南加亞裔密集城市搶劫未果 男嫌被捕

本報記者╱橙縣報導
亞裔比例過半的南加橙縣園林市（Garden Grove），日昨發生一起歹徒持槍試圖行搶的案件，目前嫌犯克鲁茲已被逮捕。（園林市警局提供）
亞裔比例過半的南加橙縣園林市（Garden Grove），日昨發生一起歹徒持槍試圖行搶的案件，目前嫌犯克鲁茲已被逮捕。（園林市警局提供）

亞裔比例過半的南加橙縣園林市（Garden Grove），日昨發生一起歹徒持槍試圖行搶的案件，目前歹徒已被逮捕。

園林市警局發言人婁夫樂（Sgt. Charles Loffler）7月18日周日指出，17日周六晚9時18分，嫌犯克魯茲（Caesar Ceferino Cruz）手持一把半自動步槍，在當地一家旅館停車場，走近一輛裡面坐著兩名成年男性和一名九歲兒童的汽車。當受害者看到嫌犯逼近時趕快將車開走，但嫌犯仍跟上前抓住汽車的一扇門試圖打開車門，只是未能如願。

在受害者的汽車駛離旅館後，克魯茲也急忙步行逃離現場，讓後來趕抵現場的園林市警察未能找到他。但約一小時後，一名目擊者看到一個和嫌犯外貌描述相符的對象，正走在靠近前述差點出事的旅館附近。園林市警方立刻作出回應，並在棕櫚街和園林大道交口附近（Palm and Garden Grove Blvd）地區看到嫌犯。

當他們試圖逮捕嫌犯時，嫌犯將一個裝滿子彈的.9mm半自動「黑槍」丟在街頭，並跳進一個圍欄跑到園林大道南邊一個住宅區，他最終在一家住宅的車道上被警察逮捕。

根據目擊者描述，嫌犯被證實是河濱縣海梅特（Hemet）26歲居民克魯茲。

警方目前仍歡迎任何有其他額外信息，或者也是受害者的人士，致電 714-741-5856 聯繫警探Lazenby。

汽車 旅館 克魯茲

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