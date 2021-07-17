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漂洋過海七個月 南加仍未收到中國快遞

記者邵敏／洛杉磯報道
漂洋過海七個多月，南加多名顧客仍未收到從中國寄出的快遞。（unsplash.com）
漂洋過海七個多月，南加多名顧客仍未收到從中國寄出的快遞。（unsplash.com）

洛杉磯地區不少華人反映，他們去年從中國寄往美國的快遞，至今仍未收到。這些顧客都是通過南加某家華人快遞公司寄的貨物，這些快遞現在究竟在哪，為何飄洋過海七個多月還是沒有著落？

據顧客反映，這家倉庫在聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）的快遞公司，在中國深圳也有倉庫，在美華人如果想從中國寄東西到美國，就先把貨物寄到深圳倉庫，再統一發貨到奇諾市的倉庫。

「我從中國淘寶網買東西，收貨地址就寄深圳，家人寄東西也先發到那裡，湊滿貨櫃，快遞公司再統一發貨到美國。」家住阿罕布拉市的張女士，自去年9月開始就通過這家快遞公司，頻繁從中國寄東西到美國，「開始很順利，海運物流時間30-45天。」張女士說，去年年底突然出問題，「去年12月從中國寄的東西，到現在都沒收到，已經七個多月了。」

和張女士一樣，時過七個多月仍未收到貨物的顧客有上百名，他們多次質問快遞公司，最後得到的答覆是貨櫃被美國海關扣押。張女士說，快遞公司並未及時告知第一批貨物被海關扣押的事實，不知情的顧客就一直在寄東西，她猜測如今貨櫃長時間被扣押在海關，可能海關開出的罰金很高，快遞公司就想放棄貨物。

兩貨櫃被扣押 繳罰金才能取貨

記者聯繫到快遞公司負責人，負責人承認確實有兩批貨櫃被長時間扣押在海關，上個月剛收到其中一個貨櫃的罰單，公司已上繳罰金，並取回這個貨櫃，目前部分客人已拿到貨物。但對於另一個貨櫃，到底什麼時候才能取貨，快遞公司並未給出答案。

為什麼貨櫃會在海關被扣押這麼長時間，快遞公司負責人說，一些顧客填寫的貨物信息與真實貨物不相符合，很多是違禁物品，但顧客並沒有實報，導致海關扣押重罰，「有些違禁品是贈品，是商家直接送的，可能顧客也不知情，就直接寄到我們倉庫，我們也不可能每件貨物都拆箱檢查，一是法律不允許，另外我們也沒有這麼多的人力檢查。」

罰金誰出 業主與客戶各有說詞

據顧客Nancy說，不久前她去這家快遞公司取貨，公司讓她承擔海關罰金，「他們按照一公斤實重補一美元費用，讓我們交錢才能拿貨，為什麼讓消費者共同承擔罰金，是快遞公司的貨櫃被海關扣押，我們沒有責任支付。」對此，該公司負責人在受訪時解釋，讓顧客共同承擔罰金是自願，不會強制支付，「我們損失很大，一個貨櫃就被罰了三、四萬，我們也想彌補損失。」

但Nancy說，她還是被要求付款後才能取貨，「我實在懶得折騰，付錢就付錢了，我就想盡快把自己的快遞拿回來。」Nancy覺得她還是相對幸運，起碼已經拿到快遞，還有其他一些顧客，仍在遙遙無期的等待之中。

中國 美國 華人

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