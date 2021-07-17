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亞馬遜停牌數百中國賣家 虛假好評誤導消費者

記者張宏／洛杉磯報導
不少華人物流倉庫裡堆積著亞馬遜中國賣家的貨物。（記者張宏／攝影）
不少華人物流倉庫裡堆積著亞馬遜中國賣家的貨物。（記者張宏／攝影）

在過去兩個月裡，亞馬遜已暫停了數百名中國頂級賣家，這些賣家將中國淘寶的刷單和虛假評論模式引入亞馬遜，甚至一些不知名的品牌好評遠遠高於主流一線品牌，誤導華人消費者踩雷，吃虧上當。

華人Tina表示，她最近在亞馬遜上買東西，很多送來一看就是中國貨，質量很差不說，用不了幾天壞掉了，想要申請退貨，但有的產品過陣子再去找原鏈接已不在，賣家也不在了。

還有網友吐槽說，她買了一個洗澡花灑和一個花園花灑，沒多久全都裂開了，明顯是質量問題。難道亞馬遜沒有質量檢驗環節嗎？過了1個月的退貨期只能自認為倒霉。可氣的是這些產品的評論和評分都很高，明顯誤導消費者。

亞馬遜中國賣家刷單買評論在華人區早已不是秘密。Jenny表示，常有人在微信找人買下某個商品，然後賣家會退錢，只要寫五星好評，貨物就可免費留下。她也被朋友提過類似要求但拒絕了，因為她在亞馬遜上買東西就是看評論來決定的，虛假評論害人害己。

有些中國商品，在中國售價只有十幾元人民幣，但在美國賣到十幾美元，利潤空間很大。 一名華人網友表示，亞馬遜上很多中國賣家，即使是亞馬遜自營的品牌也是亞馬遜向中國賣家買來的賬號和銷售權，都是中國的賣家在賣。在深圳廈門等地跨境電商遍地開花，小學生文化就能做亞馬遜電商。運氣好只需要賣出一個爆款，就能養活一個小公司，年入百萬元人民幣不是問題。他有一個同學，做亞馬遜賣家，專賣某系列產品，兩夫妻月入好幾百萬人民幣。

被亞馬遜4月底第一批停牌的中國賣家是Mpow和Aukey，根據Marketplace Pulse數據，亞馬遜暫停賣家列表已擴展到近300個個人賣家賬戶（均位於中國），並包括數十種最暢銷的商品。被暫停賣家的年銷售額超過 10億美元。如Fairywill 的電動牙刷至少三年來一直是亞馬遜最暢銷的前五名之一。它已收集了超過7萬5000條評論，總體評分為 4.5 分（滿分 5 星），甚至超過來自飛利浦和Oral-B等知名品牌。

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