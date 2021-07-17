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洛杉磯縣室內公共場所 今午夜起恢復戴口罩

記者丁曙／綜合報導
乘客進入大眾運輸場站要佩戴口罩。（讀者提供）
乘客進入大眾運輸場站要佩戴口罩。（讀者提供）

全美人口最多的第一大縣洛杉磯縣，面對新冠病毒強勁反撲，縣衛生局發布了最新室內口罩強制命令（Indoor mask mandate），從今日午夜（17日晚11點59分）起，洛杉磯縣居民將再次被要求在室內公共場所佩戴口罩，無論他們是否接種了疫苗

所謂室內公共場所，包括餐廳、商場、劇院、歌廳、舞廳、酒吧、醫院、理髮店、照護機構、體育館、大眾運輸場站、車廂、教會、教室、休閒娛樂場所等。

儘管一個月前，洛杉磯縣和加州其他地區慶祝了期待已久的重新開放，幾乎取消了對公司企業和其他公共場所的幾乎所有限制，標誌著洛杉磯人在與 COVID-19 的鬥爭中取得了巨大進展。但是，Delta變體病毒猖狂反撲，其傳染力是傳統冠狀病毒株的兩倍，導致最近一週以來，洛杉磯地區每日冠狀病毒確診病例超過1000例，並在16日（本周五）更突破了2000例，增長速度驚人。

然而，洛杉磯縣衛生局的斷然措施，與加州公共衛生廳和美國疾病控制與預防中心（CDC）發生了分歧，兩個上級主管部門都堅持認為，已經接種了疫苗的人們，在室內不需要佩戴口罩。洛杉磯民眾的反映也是意見分歧。

洛杉磯縣衛生局官員戴維斯（Muntu Davis）博士說，這是一個全員參與的時刻，包括已經接種了疫苗的人們，他們被要求在某種程度上做出犧牲，放棄享受不戴口罩的便利，幫助減緩冠狀病毒在未接種疫苗的人群中的傳播。

消費者在理髮館內也要佩戴口罩。（讀者提供）
消費者在理髮館內也要佩戴口罩。（讀者提供）

洛杉磯 口罩 疫苗

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